Donald Trump beherrscht die Kunst der Zermürbung. Er verursacht Empörung in einem fort – und alle sind ermattet, wenn es wirklich wichtig wird. Diesmal hilft ihm ein demokratischer Staatsanwalt.

Die historische Anklage gegen Donald Trump markiert keinen Wendepunkt, sondern eine weitere Grenzverschiebung. Seit er sich im Jahr 2015 für die politische Bühne entschied, hat er das in einem fort getan: Grenzen verschieben, Tabus brechen, unpatriotisches Verhalten normalisieren. Im Rückblick wirken manche Episoden, über die sich einst die ganze politische Elite der Vereinigten Staaten und die halbe Welt echauffierten, deshalb nachgerade harmlos. Als Trump tatsächliche Staatskrisen verursachte, waren sehr viele Menschen längst abgestumpft.

Einige Beispiele. Nachdem Trump es im Vorwahlkampf gewagt hatte, den republikanischen Kriegshelden John McCain zu beleidigen, ließen die Kommentatoren keinen Superlativ ungenutzt, um seine politischen Ambitionen für gescheitert zu erklären. Doch als Trump später als Präsident Amerikas NATO-Verbündete beleidigte und die gesamte Bündnispolitik infrage stellte, winkte ein Teil des Publikums nur noch ab.

Als Trump im Wahlkampf 2016 auf einer Kundgebung seinen Anhängern vorschlug, Störer zu verprügeln, kannten die Empörten kein Halten. Vier Jahre später wollte er als Oberbefehlshaber die Armee gegen Anti-Rassimus-Proteste losschicken – und viele Amerikaner nahmen die überparteiliche Empörung nur noch als weitere Aufwallung eines „Establishments“ wahr, das mit dem Rücken zur Wand stand.

Begonnen hatte Trumps Präsidentschaft mit der eklatant falschen Behauptung, nie hätten mehr Menschen einem neuen Präsidenten bei der Amtseinführung in Washington zugejubelt. Als er vier Jahre später log, Joe Biden deutlich besiegt zu haben, war es für Dutzende Millionen Bürger im Land längst ausgemachte Sache, dass es in der Politik nicht Wahrheit und Lüge gebe, sondern allenfalls konkurrierende, „alternative Fakten“.

Schon im Wahlkampf hatte Trump analysiert: „Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue (in New York) stehen und auf jemanden schießen, und ich würde keine Wähler verlieren.“ Jetzt ist er der erste amerikanische Präsident, dem der Prozess gemacht wird. Wen wird das beeindrucken?

Selbst Trumps Konkurrenten jammern über die „Hexenjagd“

Durch die Ankündigung seiner Festnahme vor fast zwei Wochen hat Trump dafür gesorgt, dass er das Heft des Handelns in der Hand behält, was im Wahlkampf vor allem heißt: die Kommunikation. Selbst die meisten seiner mutmaßlichen Konkurrenten um die republikanische Präsidentschaftskandidatur im kommenden Jahr haben sich bereits über die „politische Hexenjagd“ beschwert. Einerseits ist das grober Unfug: Nicht „die Demokraten“ oder „das Establishment“, sondern die Geschworenen einer „Grand Jury“ haben nach sehr gründlicher Beweisaufnahme beschlossen, Trump anzuklagen. Der demokratische Bezirksstaatsanwalt ist insofern nur das ausführende Organ.

Allerdings gibt es ein Andererseits. Es war letztlich eine politische Entscheidung, den Fall (weiter) zu verfolgen. Bei „white collar crimes“, also in Betrugs-, Korruptions- oder anderen Wirtschaftsstrafsachen, funktioniert die Strafverfolgung oft anders als etwa bei Kapitalverbrechen. Ein anrüchiger Vorgang wird bekannt, die Staatsanwaltschaft will ein Exempel statuieren und fahndet nach Rechtsvorschriften, die der Verdächtige gebrochen haben könnte – und die man ihm nachweisen kann.

Das ist bei Verfahren gegen internationale Sportverbände nicht anders als im Fall Trump. Man „weiß“, dass einer viel auf dem Kerbholz hat, und man sucht nach einem Weg, ihn dranzukriegen – und sei es über ein Delikt von vergleichsweise überschaubaren Konsequenzen. Wenn das klappt, ist dem Staatsanwalt meist Ruhm gewiss, der politischen Karriere kann das nur helfen.

Es ist seine alte Taktik

Es wird noch dauern, bis im Detail geklärt ist, nach welcher „Rechtstheorie“ Trumps Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels und die Deklaration der Erstattung als Anwaltskosten durch Trumps Unternehmen als gewichtige Straftat interpretiert wird. Doch allein das Wort „Theorie“ macht es Trumps Unterstützern leicht, den Ankläger zu diskreditieren. Man möchte in der Tat nicht darauf wetten, dass wirklich noch nie ein Staatsanwalt gute Gründe zur Annahme hatte, dass ein früherer Präsident in seinem Wahlkampf mit Dokumenten getrickst oder gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben dürfte. Doch bisher war es politisch nie opportun, die Ehre eines früheren Präsidenten mit solchen Ermittlungen zu beschmutzen.

Trump hat gute Gründe, die maximale Aufmerksamkeit auf dieses Verfahren zu lenken. Es ist seine alte Taktik: Er macht die Leute mürbe für den Augenblick, in dem etwas noch Gravierenderes passiert als die Eröffnung des ersten Strafverfahrens gegen einen früheren Präsidenten. Und damit ist zu rechnen, nämlich mit der zweiten oder dritten solchen Anklage in der amerikanischen Geschichte. Viel spricht dafür, dass Donald Trump auch noch wegen seiner Versuche angeklagt wird, das Wahlergebnis von 2020 umzukehren – also einen Putsch zu orchestrieren.

Gut möglich aber, dass dann längst „Mugshots“ vom früheren Präsidenten kursieren, die wohl kommende Woche in einem New Yorker Gefängnis aufgenommen werden. Alle Analysen darüber, dass man nach der amerikanischen Verfassung nicht nur Wahlkampf aus dem Gefängnis machen darf (es gibt einen Präzedenzfall aus dem Jahr 1920!), sondern theoretisch sogar das Land aus der Zelle regieren dürfte, sind schon jetzt veröffentlicht. Wieder hat Trump eine Grenze verschoben – aber diesmal mit freundlicher Unterstützung eines demokratischen Staatsanwalts.