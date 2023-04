In den am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokumenten ist auch ein im Jahr 2018 bekannt gewordener Fall aufgetaucht. Der Staatsanwalt Alvin Bragg greift die Geschichte eines ehemaligen Türstehers auf. Dieser hatte in einem Gebäude von Trump in New York gearbeitet und behauptet, von einem unehelichen Kind Trumps gehört zu haben. Das Boulevardblatt "National Enquirer" soll ihm daraufhin 30.000 Dollar für die Geschichte gezahlt haben, mit der Absicht, sie unter den Teppich zu kehren. Das Geld habe das Blatt dann von Trump erstattet bekommen. Nach der Wahl im Jahr 2016 habe das Magazin den Türsteher Dino Sajudin von seiner Schweigepflicht entbunden, da es zu dem Schluss gekommen war, dass die Geschichte nicht wahr sei.



Die Zahlung an den Türsteher soll Monate vor der Zahlung an das frühere Playboy-Modell Karen McDougal getätigt worden sein. Diese hatte, genau wie die Pornodarstellerin Stormy Daniels, behauptet, Sex mit Trump gehabt zu haben. Sie bekam vom "National Enquirer" 150.000 Dollar für ihr Schweigen.



Die vom Staatsanwalt Alvin Bragg veröffentlichten Dokumente detaillieren die Vorwürfe gegen Trump, zeigen jedoch nicht alle Beweise, die Bragg im weiteren Verfahren vorlegen wird. Diese muss er in den nächsten Wochen allerdings Trumps Anwaltsteam zugänglich machen, damit es die Verteidigung des früheren amerikanischen Präsidenten vorbereiten kann.