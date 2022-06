US-Anhörung zu Kapitol-Sturm : Trumps systematische Verschwörung

In der ersten öffentlichen Anhörung zeigt der Untersuchungsausschuss auf, wie Donald Trump gegen jeden Rat den Vorwurf der Wahlfälschung vorantrieb. Neue Videos geben Einblicke, wie brutal die geplante Eskalation in Washington vor sich ging. Auch Ivanka Trump kommt zu Wort.

Donald Trump am 6. Januar 2021 spricht bei der vielzitierten Kundgebung in Washington. Bild: dpa

Es war ein Puzzle, das der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol am Donnerstagabend in Washington zusammensetzte. Es wurde bei dieser ersten öffentlichen Anhörung zu den Unruhen am 6. Januar 2021 nicht fertig – das sollte es auch gar nicht. Nach knapp zwei Stunden lag, wie geplant, schon einmal der Rahmen. „Der 6. Januar war der Höhepunkt eines Putschversuchs“, sagte der Ausschussvorsitzende Bennie Thompson gleich zu Beginn.

Videoaufnahmen, Zeugenaussagen und ausgewertete Nachrichten sollen der amerikanischen Öffentlichkeit über mindestens sechs Anhörungen in den nächsten Wochen nicht nur ein detaillierteres Bild davon vermitteln, was geschah, als ein Mob von Trump-Anhängern vor einem Jahr und fünf Monaten ins Kapitol eindrang. Die gesammelten Beweise sollen, daran ließen Thompson und seine stellvertretende Vorsitzende Liz Cheney am Donnerstagabend keinen Zweifel, vor allem die systematische Verschwörung und geplante Eskalation dieses Tages durch den früheren Präsidenten Donald Trump zeigen.

Die Republikanerin Cheney sagte: „Präsident Trump hat den Mob herbeigerufen, er hat den Mob versammelt und er hat das Feuer des Angriffs entfacht.“ Er ist in der Beweiskette des Ausschusses die Kernfigur, von der alles ausging. Mit welcher Geschwindigkeit und Brutalität der von ihm entfesselte Mob am Donnerstag, dem 6. Januar, vergangenen Jahres handelte, zeugten am Donnerstag bislang nicht veröffentlichte Videos der Unruhen. „Ich möchte jeden warnen, dass dieses Video Gewalt und Schimpfwörter beinhaltet“, sagte der Vorsitzende Thompson vorab. Es waren verschiedene Szenen in chronologischer Reihenfolge, versehen mit Zeitstempeln.

„Ich darf nicht sagen, was heute passieren wird“

Sie zeigen zunächst, wie Trump-Anhänger sich auf der National Mall versammeln. Eine Frau steht vor dem Obelisken des Washington Monument: „Ich darf nicht sagen, was heute passieren wird, weil das wirklich jeder mit eigenen Augen sehen muss. Es wird passieren. Etwas wird passieren.“ Ein Hinweis darauf, dass geplant war, was an diesem Tag geschehen würde. Gut eine Stunde später heizt Trump seine Anhänger an und schickt sie gen Kapitol, um gegen den angeblichen Wahlbetrug zu protestieren: „Steht auf für unsere Verfassung und unser Land.“ Um 12.45 Uhr schließlich überrennen aggressive Unruhestifter die erste Polizeikette vor dem Kapitol, von da an folgen Stunden von vollkommenem Chaos.

Körperkameras von Polizisten zeigen, wie die Beamten zu Boden gestoßen, getreten, geschlagen, mit Fahnenstangen und mit Tränengas angegriffen werden. Aufnahmen dokumentieren, wie der schreiende und grölende Mob Fenster einschlägt und in das Kapitol eindringt. „Es ist jetzt an uns, den Amerikanern“, sagt ein Aufrührer in eine Kamera. Was immer es brauche, „ich gebe mein Leben“. Deswegen sei er heute gekommen. In einer besonders brutalen Szene folgt ein Einspieler aus einem späteren Interview Trumps: Das seien alles friedliche Bürger gewesen.

Die ganze Anhörung, die zur besten Sendezeit um acht Uhr in allen großen Fernsehsendern mit Ausnahme von Fox News ausgestrahlt wurde, war ein aufwendig komponiertes Zeugnis der Arbeit des Untersuchungsausschusses. Kein Zuschauer sollte abspringen, so hatte sich die Gruppe schon vorher einen erfahrenen Fernsehproduzenten an ihre Seite geholt, um die öffentlichen Anhörungen zu choreographieren – das ist gelungen.

In den knapp zwei Stunden führten Thompson und Cheney ruhig und doch unmissverständlich in ihrer Botschaft durch rund ein Dutzend eingespielte Zeugenaussagen, die neuen Videoaufnahmen und zwei emotionale Berichte einer anwesenden Polizistin sowie eines Dokumentarfilmers, dessen Aufnahmen die Zusammenarbeit der rechtsradikalen „Proud Boys“ und der „Oath Keepers“ beim Sturm auf das Kapitol beweisen. Die Beamtin der Kapitol-Polizei, die damals mit einer Absperrung bewusstlos geschlagen worden und später dennoch zu ihren Kollegen in die erste Reihe zurückgekehrt war, berichtete von „Kriegsszenen“ am 6. Januar. „Am Boden liegende Polizisten, blutend, sich übergebend.“ Es sei das pure Chaos gewesen, „Stunden des Kampfes“.

Wie unbeirrbar Trump auf diese Eskalation hinsteuerte, zeigen die Aussagen früherer Trump-Vertraute und Mitarbeiter. Im nächsten Monat, äußerte Cheney, werde der Untersuchungsausschuss Beweise dafür vorbringen, dass der damalige Präsident „nicht einen einzigen Anruf“ an das Verteidigungsministerium oder sonstige Sicherheitsbehörden getätigt hatte. Dieses Mal gab der im Dezember 2020 zurückgetretene Justizminister William Barr an, mit Trump nach der Wahl mehrmals darüber gesprochen zu haben, dass diese nicht gefälscht worden sei. „Ich habe deutlich gemacht, dass ich nicht damit einverstanden bin, dass behauptet wird, die Wahl sei gestohlen worden“. Es habe „null Beweise“ für diese Vorwürfe gegeben. Er habe Trump gesagt, dass das „Schwachsinn“ sei.

Auf Barr folgte ein bemerkenswerter Einspieler von Trumps Tochter Ivanka, damals Beraterin im Weißen Haus. Barrs Sichtweise habe auch ihre beeinflusst, sagt sie in der Befragung. Sie respektiere ihn und habe deswegen „akzeptiert, was er sagt“. Da ihre Aussage im April laut Thompson weitaus länger gedauert hat als dieser Einspieler, ist zu vermuten, dass das nicht ihr letzter Auftritt während der öffentlichen Anhörungen war. Die Vorsitzende Cheney, die wegen ihrer Kritik an Trump in der republikanischen Partei geschnitten wird, gab ihren Parteikollegen an diesem Abend schon mal einen Hinweis mit: „Es wird der Tag kommen, an dem Donald Trump weg ist. Aber eure Schande wird bleiben.“