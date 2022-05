Angst vor China : Was Taiwan von der Ukraine lernen soll

Selbst in Taiwan dürften viele von den klaren Worten des amerikanischen Präsidenten überrascht worden sein. Während einer Pressekonferenz in Japan wurde Joe Biden gefragt, ob er bereit wäre, „militärisch einzugreifen, um Taiwan zu verteidigen, wenn es dazu käme“. Der Präsident antwortete mit einem einzigen Wort: „Ja“. Auf Nachfrage fügte er hinzu: „Das ist die Verpflichtung, die wir eingegangen sind.“

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Das klang wie eine Abkehr von der langjährigen Politik der „strategischen Ambiguität“, laut der die Vereinigten Staaten offenlassen, wie sie im Fall eines chinesischen Angriffs auf Taiwan reagieren würden. Es war das dritte Mal, dass Biden sich in dieser Weise äußerte. Schon zuvor hatten seine Mitarbeiter anschließend stets versichert, dass sich an der amerikanischen Politik nichts geändert habe. So war es auch diesmal.

Bidens Bekenntnis von Montag wiegt aber schwerer. Zum einen, weil er es in Japan aussprach, in direkter Nachbarschaft zu Taiwan – und China. Zum anderen wegen des Zeitpunkts. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat viele in Taiwan aufgeschreckt und verunsichert. Die amerikanische Regierung leitet aus dem Krieg eine neue Dringlichkeit ab, Taiwans Abschreckungsfähigkeiten gegenüber China zu verstärken. Staatschef Xi Jinping soll nicht in Versuchung kommen, es dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gleichzutun.

Diese neue Dringlichkeit zeigt sich derzeit in der amerikanischen Rüstungsexportpolitik gegenüber Taiwan. Schon seit einigen Jahren bemüht sich Washington, die Taiwaner zu einer neuen Verteidigungspolitik zu bewegen. Anfang Mai gab der taiwanische Verteidigungsminister bekannt, dass sein Land nun doch keine Hubschrauber vom Typ MH-60R Seahawk mehr kaufen wolle. „Der Preis ist zu hoch, er ist jenseits der Möglichkeiten unseres Landes“, sagte Chiu Kuo-cheng den Abgeordneten im Parlament.

Was er nicht sagte: Die amerikanische Regierung hatte dem geplanten Kauf von zwölf Hubschraubern des Herstellers Sikorsky, einer Tochterfirma von Lockheed Martin, einen Riegel vorgeschoben. Dahinter steht die Überzeugung, dass Taiwan zu viel in prestigeträchtige Hardware investiere und sich zu wenig auf asymmetrische Kapazitäten konzentriere. Der Ukrainekrieg hat aus Sicht Washingtons die Wirksamkeit solcher Fähigkeiten im Kampf gegen einen übermächtigen Gegner demonstriert. In Taiwan warnen allerdings manche davor, das Land allzu sehr durch die Ukraine-Brille zu betrachten.

„Die USA drängen Taiwan schon lange, nicht die teuren Systeme zu kaufen“, sagt der pensionierte Admiral Lee Hsi-min. „Jetzt greifen sie ein und beeinflussen die taiwanischen Kapazitäten durch Verweigerung.“ Lee fühlt sich dadurch bestätigt. Der Admiral a. D. war bis 2017 Chef des Generalstabs. Damals legte er ein neues Verteidigungskonzept vor, das vieles vorwegnahm, was die Vereinigten Staaten jetzt fordern. Es hieß Overall Defense Concept.