Elfenbeinküste : Angst um den Erhalt des inneren Friedens

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist in der Elfenbeinküste der Regierungschef gestorben. Das lässt viele um den inneren Frieden in dem westafrikanischen Land bangen.

Wer abergläubisch ist, könnte einen Fluch vermuten. Schon wieder wehen in der Elfenbeinküste die Fahnen auf halbmast, acht Tage Staatstrauer wurden angeordnet. In der vergangenen Woche ist der ivorische Ministerpräsident Hamed Bakayoko an einer Krebserkrankung im Alter von 53 Jahren in Deutschland gestorben. Nur acht Monate zuvor verlor das Land den vorherigen Amtsinhaber Amadou Gon Coulibaly nach einem Herzinfarkt. Er war 61 Jahre alt.

Claudia Bröll Freie Autorin für die Wirtschaft in Südafrika. F.A.Z.

Die beiden spielten nicht nur als Regierungschefs eine wichtige Rolle, sie galten auch als wahrscheinliche Nachfolger von Staatspräsident Alassane Ouattara. Er hatte sie als loyale Staatsmänner gepriesen, die ihm wie jüngere Brüder oder Söhne nahestanden. Bakayoko hatte die „First Lady“ seine zweite Mutter genannt.