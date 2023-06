Die Lage im russisch-ukrainischen Grenzgebiet spitzt sich weiter zu. Zweifel an der Darstellung des Verteidigungsministeriums in Moskau äußern nicht nur Kreml-Gegner – sondern auch offizielle Stellen.

Die Durchsage klang ganz nach Wladimir Putin. Um vier Uhr morgens seien von der NATO bewaffnete ukrainische Truppen in die westrussischen Gebiete Kursk, Belgorod und Brjansk eingefallen, sagte eine Stimme, die scheinbar dem russischen Präsidenten gehörte, am Montag mindestens im Programm mehrerer Radiosender in Grenzgebieten zur Ukraine. Russlands Truppen leisteten Widerstand. Der Kriegszustand sei in den betroffenen Gebieten ausgerufen, die allgemeine Mobilmachung werde erklärt, denn um den gefährlichen und tückischen Feind zu besiegen, brauche es alle Kräfte. Die Bewohner sollten sich „in die Tiefe Russlands“ zurückziehen.

Nicht der echte Putin hatte gesprochen: Die Botschaft war ein sogenannter Deep Fake. Oft nutzen kremltreue Telefonstrolche die mit künstlicher Intelligenz arbeitende Technologie, um Putins Gegner hereinzulegen. Nun konnten offenkundig Gegner Putins den Spieß umdrehen. Die russischen Behörden sprachen von einem Hackerangriff mit dem Ziel, „Panik zu säen“. Putins Sprecher musste sich zu dem Vorgang äußern. Dmitrij Peskow hob hervor, es habe keinen Auftritt Putins gegeben und versprach, alles sei „unter Kontrolle“.

Der echte Putin schwieg am Montag weiter über die Lage – obwohl oder gerade, weil sich diese insbesondere im Belgoroder Gebiet sehr zugespitzt hat. Laut dem Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, werden Ziele insbesondere um die grenznahe Stadt Schebekino seit Tagen von der Ukraine beschossen. Laut Gladkow sind dabei mehrere Menschen getötet worden. Zudem spricht vieles dafür, dass abermals russische Putin-Gegner aus der Ukraine ins Belgoroder Gebiet eingesickert sind, nämlich die Gruppen „Russisches Freiwilligenkorps“ und „Legion Freiheit Russlands“.

Erinnerungen an die an die Tschetschenienkriege

Davon findet sich in der Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums wenig: Darin werden „ukrainische Terroristen“, die ins Belgoroder Gebiet vordringen wollten, vernichtet oder immerhin zurückgeschlagen. So war das Militär schon mit dem ersten Einfall der russischen Kämpfer in das Gebiet am 22. Mai umgegangen. Auch die neue Aktion der Gruppen, die am vergangenen Donnerstag begonnen hat, bezeichnete das Ministerium rasch als „neuen Durchbruchsversuch“, der vereitelt worden sei, wobei „mehr als 30 ukrainische Terroristen“ noch auf ukrainischem Gebiet vernichtet seien worden.

Nun meldete das Ministerium, am Sonntag hätten Einheiten des Militärs sowie des auch für den Grenzschutz zuständigen Geheimdiensts FSB den Versuch „zweier Gruppen ukrainischer Terroristen“ vereitelt, in die Siedlung Nowaja Tawolschanka im Belgoroder Gebiet einzudringen. Sie hätten versucht, den Fluss Sewerskij Donez zu überqueren, seien aber durch Artillerie- und Luftschläge „vernichtet“ worden.

Doch sogar von offizieller Seite werden Zweifel an der Darstellung des Militärs gesät. Der Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow schlug am Montag vor, tschetschenische Einheiten gegen die „Terroristen“ einzusetzen. Er verwies auf die Erfahrungen der „Antiterroroperation“, die in Tschetschenien 1999 ausgerufen und 2009 für beendet erklärt wurde. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Putin also, wisse es am besten, doch „wäre das eine gute Entscheidung“, erläuterte Kadyrow seinen Vorschlag.