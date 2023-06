Die Lage im russisch-ukrainischen Grenzgebiet spitzt sich weiter zu. Zweifel an der Darstellung des Verteidigungsministeriums in Moskau äußern nicht nur Kreml-Gegner – sondern auch offizielle Stellen.

Die Durchsage klang ganz nach Wladimir Putin. Um vier Uhr morgens seien von der NATO bewaffnete ukrainische Truppen in die westrussischen Gebiete Kursk, Belgorod und Brjansk eingefallen, sagte eine Stimme, die scheinbar dem russischen Präsidenten gehörte, am Montag mindestens im Programm mehrerer Radiosender in Grenzgebieten zur Ukraine. Russlands Truppen leisteten Widerstand. Der Kriegszustand sei in den betroffenen Gebieten ausgerufen, die allgemeine Mobilmachung werde erklärt, denn um den gefährlichen und tückischen Feind zu besiegen, brauche es alle Kräfte. Die Bewohner sollten sich „in die Tiefe Russlands“ zurückziehen.

Nicht der echte Putin hatte gesprochen: Die Botschaft war ein sogenannter Deep Fake. Oft nutzen kremltreue Telefonstrolche die mit künstlicher Intelligenz arbeitende Technologie, um Putins Gegner hereinzulegen. Nun konnten offenkundig Gegner Putins den Spieß umdrehen. Die russischen Behörden sprachen von einem Hackerangriff mit dem Ziel, „Panik zu säen“. Putins Sprecher musste sich zu dem Vorgang äußern. Dmitrij Peskow hob hervor, es habe keinen Auftritt Putins gegeben und versprach, alles sei „unter Kontrolle“.