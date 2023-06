Zwei Bewaffnete eröffneten an einer Tankstelle das Feuer auf israelische Zivilisten. Der militärische Flügel der Hamas bekannte sich zu der Attacke und sprach von Rache für eine Militäraktion der israelischen Armee in Dschenin.

Polizisten und Soldaten am Tatort in der Nähe der Siedlung Eli Bild: Reuters

Bei einer der verheerendsten Attacken auf Israelis in diesem Jahr sind am Dienstagnachmittag vier Menschen im Westjordanland getötet worden. Der Angriff ereignete sich an einer Tankstelle an der Überlandstraße 60, die durch das nördliche Westjordanland führt.

Auf der Höhe der Siedlung Eli, etwa zwischen Ramallah und Nablus gelegen, fuhren die Angreifer in die Tankstelle ein. Ein Bild einer Überwachungskamera zeigt zwei Bewaffnete. Medienberichten zufolge eröffneten sie zuerst das Feuer auf Gäste eines Restaurants und dann auf Personen an der Tankstelle. Sie verwundeten mehrere Personen, laut Angaben von Rettungsdiensten insgesamt acht. Vier der Opfer erlagen ihren Verwundungen.