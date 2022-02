Angriff auf die Ukraine : Chronik eines Kriegstages

Nach dem Bombenhagel: Menschen stehen am Donnerstag in der Stadt Tschuhujiw im ostukrainischen Oblast Charkiw neben einem Kriegsopfer. Bild: AFP

Der Tag beginnt in Kiew mit dem Heulen von Sirenen. Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt ist der Krieg, der am frühen Morgen begonnen hat, noch nicht zu sehen. Es ertönen Lautsprecherdurchsagen, in denen das Wort „Bombenschutzraum“ zu hören ist. Irgendwo in der Stadt habe es Explosionen gegeben, heißt es. Auf den Straßen sind weniger Fußgänger und Autos als sonst unterwegs, vor Geldautomaten bilden sich kleine Schlangen. In den nächsten Stunden wird der Krieg immer realer – auch in Kiew, wo am Nachmittag Luftalarm ausgelöst wird und die Menschen gebeten werden, sich in Schutzräume zu begeben. Ukrainische Internetmedien verbreiten Informationen darüber, wo sie zu finden sind. Auch die Kiewer Metro wird zum Zufluchtsort.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Aus allen Regionen der Ukraine überschlagen sich im Laufe des Tages die Nachrichten. Die oft widersprüchlichen und unklaren Meldungen des unmittel­baren Kriegsgeschehens wechseln sich ab mit Wortmeldungen ukrainischer Politiker. Sie berichten von der internationalen Unterstützung für die Ukraine, rufen die Bevölkerung zur Ruhe auf, beschwören ihren Widerstandsgeist, versuchen den Eindruck zu erwecken, dass der ukrainische Staat funktioniert. So versichert der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko den Einwohnern der Hauptstadt, die ge­samte lebenswichtige Infrastruktur funktioniere – Strom, Wasser, Nahverkehr –, die Verwaltung der Hauptstadt arbeite. Der Bildungsminister teilt mit, die Schulen würden zum Distanzunterricht übergehen. Verteidigungsminister Olexij Resnikow betont, dem Feind sei es nicht ge­lungen, das Rückgrat der Streitkräfte zu brechen. Er ruft die „vollständige Mobilisierung“ aus: „Alle, die dazu bereit sind und eine Waffe halten können, können in die Territorialverteidigung der Streitkräfte eintreten“, sagt er. Diese Freiwilligenverbände wurden in den vergangenen Monaten neu aufgebaut, um kampferfahrene Truppenverbände von Aufgaben im Hinterland zu entlasten. „Halten wir uns! Tod den russischen Okkupanten! Ruhm der Ukraine!“, schließt Resnikow seinen Aufruf.

Die Wortmeldungen der Politiker folgen der Linie, die Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgegeben hat, als er sich am frühen Morgen unmittelbar nach der Kriegserklärung Wladimir Putins mit einer Videobotschaft an die Ukrainer wandte. Ohne Krawatte und unrasiert sprach er in eine Kamera, die auf einem Tisch vor ihm zu liegen schien. Er teilte mit, dass Russland mit Schlägen gegen die militärische Infrastruktur und den ukrainischen Grenzschutz begonnen ha­be, in Städten seien Explosionen zu hö­ren gewesen: „Wir führen den Kriegszustand auf dem ganzen Gebiet unseres Staates ein.“ Er habe mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden gesprochen, der versprochen habe, internationale Un­terstützung zu organisieren. Die Bürger sollten ruhig bleiben. Alle Sicherheitskräfte arbeiteten. „Ich, der Sicherheitsrat, das Kabinett werden ständig Verbindung mit Euch halten.“ Die nur eine Minute dauernde Ansprache endete mit den Wor­­ten: „Ohne Panik. Wir sind stark, wir sind zu allem bereit, wir werden siegen. Ruhm der Ukraine!“