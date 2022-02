Angriff auf die Ukraine: Leben im Kriegsgebiet

Angriff auf die Ukraine

Auf der Flucht, in der U-Bahn-Station, vor einem zerstörten Zuhause

Von

In Kiew schlägt in einem Wohnhochhaus eine Rakete ein, die U-Bahnhöfe der Hauptstadt werden für die Bevölkerung zu Schutzbunkern. Das Geschehen in Bildern.