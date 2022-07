Angolas früherer Präsident : Familienstreit über Staatsbegräbnis für dos Santos

Angolas Regierung will ein Staatsbegräbnis für den früheren Präsidenten, der vor einer Woche in Spanien verstorben ist. Das stößt auf den erbitterten Widerstand seiner Familie. Sie verweigert die Überführung des Leichnams.

Mehr als 2000 Menschen sind zu der Totenwache auf der Praça da República in Angolas Hauptstadt Luanda gekommen. Bürger und offizielle Gesandte aus dem In- und Ausland drückten dort ihre Trauer um Angolas ehemaligen Präsidenten José Eduardo dos Santos aus. Doch etwas war auffällig während der sieben Tage dauernden Staatstrauer in dem südwestafrikanischen Land: Es gab nirgendwo einen Sarg, nur gerahmte Porträts des Verstorbenen inmitten üppiger Blumengestecke.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Vor gut einer Woche ist dos Santos, der Angola fast 40 Jahre lang regiert hatte, in Spanien verstorben. Zum großen Ärger der jetzigen Regierung befindet sich sein Leichnam immer noch dort, weil Teile der Dos-Santos-Familie eine Überführung nach Angola verweigern. Verhandlungsbemühungen in der vergangenen Woche scheiterten. Wie zu hören ist, kommunizieren beide Seiten jetzt nur noch über Anwälte miteinander. Die angolanische Regierung heuerte Anwälte in Spanien an, um in einem dort laufenden Gerichtsverfahren ihre Interessen zu vertreten. Eine Gerichtsentscheidung lag bis zum Wochenende nicht vor.