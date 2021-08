Aktualisiert am

Merkel in Kiew : „Gas darf nicht als geopolitische Waffe benutzt werden“

Die Bundeskanzlerin besucht die Ukraine – dort sind die Sorgen groß. Denn die Pipeline Nord Stream 2 soll russischen Medien zufolge schon am Montag fertiggebaut werden.

Merkel und Selenskyj am Sonntag in Kiew Bild: AP

Am Sonntag hat Angela Merkel der Ukraine, wie sie sagte, als Bundeskanzlerin „wahrscheinlich einen bilateralen Abschiedsbesuch“ abgestattet. Sie begann mit einer Kranzniederlegung am Grabmal des Unbekannten Soldaten, mit dem sie an den deutschen Angriff auf die Sowjetunion und damit auch auf die Ukraine im Sommer vor 80 Jahren erinnern wollte.

Krieg, Besatzungsherrschaft und Holocaust haben in der damaligen Sowjetrepublik etwa acht Millionen Opfer gefordert. Als das Armeeorchester zum Abschluss der Zeremonie den Marsch „Die freie Ukraine“ intonierte und die Kanzlerin zur Wagenkolonne ging, winkten einige Schaulustige, einer rief „Merkel, Merkel“, ein anderer auf Englisch „Schön, Sie zu sehen“. Das passte zu den Worten, welche die Besucherin später in ihrer Pressekonferenz sagte: Heute seien beide Länder einander „freundschaftlich verbunden“.

Der Krieg von damals ist freilich nicht mehr die Hauptsorge der Menschen heute im Land. Als sich die Ukrainer in zwei Protestbewegungen 2004 und 2014 gegen Wahlfälschungen und Willkür und nach und nach, immer deutlicher, für eine Annäherung an die Europäische Union aussprachen, wurde das unter Präsident Wladimir Putin militärisch erstarkte Russland aktiv. Der Nachbar im Norden annektierte die Krim und griff steuernd in der Ostukraine ein, zeitweise bis hin zu Kampfeinsätzen eigener Truppen, mit denen die Existenz der moskautreuen „Volksrepubliken“ DNR und LNR abgesichert werden sollte. Etwa zwei Millionen Menschen flohen daraufhin aus dem Donbass, der bis dahin am dichtesten besiedelten Region des Landes.

Stellungskrieg in Ostukraine köchelt immer noch

Damals – nach der ersten gewaltsamen Grenzveränderung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg – griff Merkel ein, nahm Frankreich ins Schlepptau und erzwang zwei Verhandlungsrunden in der belarussischen Stadt Minsk. Dort mussten auch die faktischen Kriegsgegner Ukraine und Russland – vertreten durch die Präsidenten Petro Poroschenko und Putin – an einem Tisch Platz nehmen.

Seitdem arbeitet diese Staatengruppe, das sogenannte Normandie-Format, an der Konfliktbewältigung in der Ostukraine. Dort köchelt seit Jahr und Tag ein sinnloser Stellungskrieg, bei dem keine Seite vorrücken darf. Dennoch wird fast täglich geschossen, dennoch sterben immer wieder, so auch vorige Woche, Soldaten oder Zivilisten. Das bezeugen die OSZE-Beobachter, die die Region patrouillieren, auch wenn ihnen wie zuletzt vor allem von den DNR- und LNR-Kämpfern immer wieder mal die Durchfahrt verweigert oder ihre Beobachtungsdrohnen von Störsendern behindert werden.

Zu einer weiteren Gedenkminute fand sich die deutsche Bundeskanzlerin vor einer Kapelle ein, welche die 2014 auf dem Kiewer Majdan getöteten proeuropäischen Demonstranten ehrt. In der Ukraine hatte damals eine Entwicklung begonnen, die zu einer aggressiven Wende der Außenpolitik Russlands und zur Stationierung von Truppen der Nato-Verbündeten in Polen und im Baltikum führte.

Nach ihrem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj im barocken Marienpalais sagte die Kanzlerin, dass die Normandie-Verhandlungen „nicht so vorankommen, wie wir uns das wünschen“. Die Donbass-Region ist, erst recht seit Beginn der Pandemie, faktisch durch eine undurchlässige Trennlinie in zwei Teile geteilt. Die unter anderem mit Putin vereinbarte Öffnung weiterer „Grenzübergänge“ komme nicht voran, so Merkel; und das belaste den Prozess sehr. „Ich plädiere dafür, noch einmal ein Treffen auf der Präsidentenebene zu haben“. Es gebe eben keine andere Gesprächsrunde als das Normandieformat.