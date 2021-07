Amerikanische Studie : Merkel genießt weltweit großes Vertrauen

Kurz vor dem Ende ihrer Kanzlerschaft ist Angela Merkel in vielen Ländern so angesehen wie nie zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt eine amerikanische Studie. Auch das Vertrauen in Joe Biden ist groß – wenngleich nicht so hoch wie das in die deutsche Kanzlerin.

Vor ihrem mutmaßlich letzten Besuch als Kanzlerin in Washington ist das Vertrauen in Angela Merkel und ihre Außenpolitik weltweit sehr groß. Das ist das Ergebnis einer Studie des renommierten Pew-Instituts aus Washington in 17 Ländern. Demnach gaben im Median 77 Prozent der Befragten an, sie hätten Vertrauen darin, dass Merkel in internationalen Angelegenheiten das Richtige tue. Damit ist das Vertrauen in Merkel in diesen Ländern höher als jenes in den amerikanischen Präsidenten Joe Biden, der nur einen Wert von 74 Prozent erreichte. In Deutschland gaben drei Viertel (76 Prozent) der Befragten an, sie hätten Vertrauen in Merkels außenpolitische Arbeit – unter den Amerikanern sagten das nur 60 Prozent von Biden.

Noch mehr Vertrauen in Merkels Fähigkeiten als internationale Krisenmanagerin als die Deutschen haben in Europa die Niederländer und Schweden (jeweils 90 Prozent Zustimmung), danach folgen die Spanier (86 Prozent), die Belgier (83 Prozent) und die Franzosen (82 Prozent). Auch in Italien (74 Prozent) und im Vereinigten Königreich (72 Prozent) vertraut eine große Mehrheit der Befragten auf Merkels Außenpolitik – ganz anders sieht es in Griechenland aus: Mit nur 30 Prozent Zustimmung ist das Vertrauen in Merkel dort um ein Vielfaches schwächer ausgeprägt als in den anderen Ländern.

Was außerdem auffällt: In zehn von 14 Ländern, in denen längerfristige Daten verfügbar waren, ist das Vertrauen in Merkel seit der letzten Erhebung deutlich gestiegen und befindet sich jetzt auf einem Rekordniveau. So stieg das Vertrauen in die Kanzlerin in Italien seit dem Sommer 2020 um 24 Punkte auf 74 Prozent. Auch in Spanien (plus 14 Prozentpunkte), Griechenland (plus acht), Südkorea und Japan (jeweils plus sechs) sowie Schweden (plus drei Prozentpunkte) wuchs das Vertrauen in Merkels Außenpolitik der Studie zufolge.

In den Vereinigten Staaten gaben rund sechs von zehn Amerikanern (63 Prozent) an, Vertrauen in die Außenpolitik Merkels zu haben – allerdings hängt die Zustimmung von der Parteipräferenz ab. Unter Demokraten und ihnen Nahestehenden sagten das 76 Prozent, bei den Republikanern und republikanisch Gesinnten waren es nur 49 Prozent.

Auch Merkels Umgang mit der Corona-Pandemie in Deutschland wird von den Befragten überwiegend als positiv bewertet. In der Studie gaben im Schnitt 61 Prozent an, Deutschland sei gut mit der Pandemie umgegangen – das ist die höchste Bewertung aller Länder und Organisationen, einschließlich den Vereinigten Staaten, China und der EU. In Deutschland ist die Einschätzung allerdings geteilter: Dort loben nur 51 Prozent der Befragten Merkels Pandemiemanagement, 49 Prozent bezeichnen es sogar als schlecht.

Der Anteil jener Deutschen, die die Vereinigten Staaten als wichtigsten internationalen politischen Partner Deutschlands ansehen, hat sich unterdessen deutlich erhöht. Beantworteten die Frage in einer Pew-Studie vom September 2020 noch lediglich zehn Prozent der befragten Deutschen mit Ja, so hat sich diese Zahl nach der Wahl Joe Bidens mehr als verdoppelt – auf 23 Prozent. Unter den Amerikanern hatten im September 2020 lediglich zehn Prozent angegeben, Deutschland sei der wichtigste Partner der Vereinigten Staaten – mit 27 Prozent lag das Vereinigte Königreich mit großem Abstand vor China (14 Prozent) und Israel (wie Deutschland zehn Prozent) an der Spitze. Neuere Daten dazu gibt es bislang nicht.

Außerhalb der Vereinigten Staaten wurde die Pew-Umfrage zwischen dem 12. März und dem 26. Mai unter 16.254 Erwachsenen telefonisch in Kanada, Belgien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden, dem Vereinigten Königreich, Australien, Japan, Neuseeland, Singapur, Südkorea und Taiwan erhoben. In den Vereinigten Staaten wurden vom 1. bis zum 7. Februar insgesamt 2596 Erwachsene befragt.