Gleich zwei französische Präsidenten wollen dabei sein, wenn Angela Merkel an diesem Dienstag die Ehrendoktorwürde der französischen Eliteschmiede Sciences Po in Paris verliehen wird. Der neue Direktor der renommierten Hochschule, Ma­thias Vicherat, will mit der Ehrung ein Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft in schwieriger Zeit setzen. Im Gespräch mit der F.A.Z. sagt er, der Krieg in der Ukraine führe vor Augen, wie wichtig der deutsch-französische Zusammenhalt für Europa sei.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Sowohl Nicolas Sarkozy als auch François Hollande haben die zögernde Merkel bestärkt, die Ehrendoktorwürde anzunehmen. Merkel ist die vierte politische Persönlichkeit, die ausgezeichnet wird. Präsident Emmanuel Macron hat sich kurz vor seinem Staatsbesuch in Deutschland dafür eingesetzt, dass die Lebensleistung der Bundeskanzlerin an Sciences Po besonders gewürdigt wird. Er hat selbst dort studiert.