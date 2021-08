Merkel in Moskau : Der Abschied beginnt mit einem Kranz

Angela Merkel am Freitag in Moskau Bild: dpa

Ihren voraussichtlich letzten Besuch als Bundeskanzlerin in Moskau hat Angela Merkel (CDU) damit begonnen, einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten im Alexandergarten an der Kremlmauer niederzulegen. So knüpfte Merkel an das Jahr 2015 an. Damals hatte sie zum siebzigsten Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am selben Ort einen Gedenkkranz niedergelegt. Nicht etwa am 9. Mai, dem Tag des Sieges, war sie damals gekommen.

Präsident Wladimir Putin hatte Merkel zu der großen Militärparade nach Moskau geladen, doch die Kanzlerin wollte dem angesichts der russischen Annexion der Krim und des Krieges in der Ostukraine nicht folgen und schlug stattdessen den Besuch tags darauf vor. „Es ist ein berührender Moment, ein Bild der Einheit angesichts des Grauens der Vergangenheit“, schrieb die F.A.Z. seinerzeit über die Kranzniederlegung. So war es symbolisch, dass auch Merkels Abschiedsbesuch mit einer Kranzniederlegung begann, aller Differenzen der aktuellen Politik zum Trotz. Solche Gesten zählen in Moskau - und auch, dass Merkel erst nach dem Abschied von Putin nach Kiew reist, wo sie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag erwartet.

Nach der Kranzniederlegung, vor Beginn der Gespräche, sagte Putin im Kreml zu Merkel, Deutschland bleibe „einer unserer wichtigsten Partner, in Europa, in der Welt und insgesamt, unter anderem auch aufgrund Ihrer Bemühungen im Laufe der vergangenen 16 Jahre als Bundeskanzlerin“. Man sei „ständig in telefonischem Kontakt“, der Besuch werde nicht nur ein Abschiedsbesuch, sondern „voll des ersten, geschäftlichen Inhalts“. Merkel sagte, sie wolle mit Putin über die Lage in Afghanistan, in Libyen, über die bilateralen Beziehungen sowie den Zustand der Zivilgesellschaft in Russland sprechen. Eine Pressekonferenz war für den Nachmittag angekündigt.

Zuvor war Merkel zuletzt im Januar des vergangenen Jahres bei Putin gewesen. Damals lagen der Kanzlerin besonders ihre seinerzeit bevorstehenden Berliner Gespräche über das Bürgerkriegsland Libyen am Herzen, wo russische Söldner für den Kriegsherrn Chalifa Haftar gegen die von den Vereinten Nationen eingesetzte „Regierung der Nationalen Übereinkunft“ kämpfen.

Öffentlich kam kein Wort der Kritik an jenem verschneiten Januartag über Merkels Lippen, nicht einmal den Mord an dem Georgier Selimchan Changoschwili im August 2019 im Berliner Tiergarten sprach sie an. Das Urteil zu dem Fall, in dem sich weiter ein Russe in Berlin vor Gericht verantwortet, den die Bundesanwaltschaft als Handlanger des russischen Staates sieht, steht noch aus. Stattdessen ging es damals wieder einmal um das Paradebeispiel deutsch-russischen Miteinanders selbst in schweren Zeiten, Nord Stream 2.