Angebot in Nigeria : Kalaschnikow gegen Kühe

Im Norden Nigerias ist die Sicherheitslage seit Jahren angespannt. Bewaffnete Milizen auf Motorrädern überfallen Geschäfte, zünden sie an, stehlen Getreide und entführen Menschen. Zuletzt starben bei einer Attacke im Bundesstaat Zamfara 21 Menschen. In den vergangenen zehn Jahren fielen laut einer Schätzung der „International Crisis Group“ 8000 Personen in Kebbi, Sokoto, Zamfara und im benachbarten Niger Kriminellen und Terroristen zum Opfer. Das Auswärtige Amt rät von Reisen in diese Region dringend ab.

Um der schlechten Lage Herr zu werden, unterbreitet der Gouverneur von Zamfara den Banditen nun ein Angebot: Geben sie ihre AK-47 ab und lösen sich von Gewalt, erhalten sie im Gegenzug zwei Kühe vom Staat. „Diese Kriminellen, die sich nun reumütig zeigen, hatten anfangs ihre Kühe verkauft, um sich Waffen zu kaufen“, sagt Bello Matawalle, der Gouverneur des Bundesstaates Zamfara. „Jetzt wo sie ein Leben ohne Kriminalität wollen, bitten wir sie, ihre AK-47 uns zu geben und im Austausch zwei Kühe zu bekommen.“

Der Gouverneur erhofft sich ein Ende des gewalttätigen Konflikts in dem Bundesstaat. Die Banditen sollen in Wäldern ihre Camps haben, die der Gouverneur ebenso auflösen will. Zugeschrieben werden die Attacken den Fulani. Angehörige der Fulani weisen die Schuld von sich und beteuern, dass sie selbst Opfer von Gewalt seien. Diese Ethnie ist mit 35 Millionen Menschen eine der größeren Bevölkerungsgruppen in Westafrika – und eine der letzten großen nomadischen Völker der Welt. Da sie auf 15 Staaten aufgeteilt sind, bilden sie jeweils nur eine Minderheit. Traditionell leben sie als Hirtennomaden von der Viehzucht.

Durch Wasserknappheit, Verteilungskämpfe und fortschreitende Wüstenbildung kommt es zu Konflikten mit Landwirten, auf deren Land sie ihr Vieh zum Grasen abstellen.

Sehen Sie hier eine Fotoreportage über die Fulani: Der Kampf ums Weideland in Westafrika

Ob der Gouverneur mit seiner pragmatischen Idee zur Entwaffnung Erfolg haben wird, ist fraglich: Eine Kuh hat im Norden Nigerias einen Wert von etwa 280 Euro, eine Kalaschnikow kommt auf umgerechnet mehr als 1300 Euro. Das berichtet ein Reporter der „BBC“.