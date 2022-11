Videos kursieren im Netz : Ermittlungen wegen angeblicher Tötung russischer Gefangener

Im Krieg Russlands gegen die Ukraine haben Videoaufnahmen von der angeblichen Tötung russischer Kriegsgefangener am Wochenende Aufregung und Verwirrung ausgelöst. Zwei kurze Sequenzen, die in sozialen Netzwerken und von Medien verbreitet wurden, zeigen möglicherweise ukrainische und russische Soldaten.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



In dem ersten Video rufen demnach die Ukrainer den Russen aus wenigen Metern Entfernung zu, dass diese aus ihrem Versteck in einer Hofanlage herauskommen sollen. Darauf kommen Uniformierte mit erhobenen Händen hervor; andere liegen bereits auf dem Boden, die Hände über dem Kopf. Der letzte Mann, der das Versteck verlässt, hat die Hände nicht erhoben und hält möglicherweise einen dunklen Gegenstand. Einen Augenblick später fallen Schüsse, das Bild wackelt.

Das zweite Video zeigt die Hofanlage von oben. Zu sehen sind mindestens elf Uniformierte, die reglos auf dem Boden liegen, neben ihnen dunkle Flecken, die wie Blutlachen wirken. Das russische Außenministerium schrieb auf Twitter: „Videos, die zeigen, wie das ukrainische Militär erbarmungslos auf unbewaffnete russische Kriegsgefangene schießt, kursieren überall in den sozialen Medien.“ Die Verantwortlichen müssten bestraft werden.

„Wir werden alle Versionen prüfen“

In Kiew äußerte sich am Sonntag die Generalstaatsanwaltschaft. Jurij Belousow, Chef der Abteilung für Ermittlungen bei Kriegsverbrechen, sagte der F.A.Z., es werde zu dem Vorgang ermittelt. „Wir werden alle Versionen prüfen, damit der Vorgang möglichst objektiv aufgeklärt wird.“ Die zivile Staatsanwaltschaft im Gebiet Luhansk, in deren Bereich der Vorgang falle, habe strafrechtliche Ermittlungen begonnen. Sollten die Anschuldigungen zutreffen, stehe darauf bis zu lebenslange Haft. Allerdings könne die Szene mit dem Schusswechsel ein „Anzeichen“ dafür sein, dass die Soldaten sich nur zum Schein ergeben hätten. „Wer sich ergibt, der schießt nicht zugleich.“

Das sei in diesem Jahr offenbar der erste Fall dieser Art. Belousow sagte, mehrere ukrainische Kämpfer seien im Donbass-Krieg seit 2014 wegen Kriegsverbrechen zu Haftstrafen verurteilt worden. Im 2022 begonnenen Krieg habe es bisher nur Urteile gegen zwölf auf russischer Seite kämpfende Soldaten gegeben, gegen 204 weitere liege zumindest ein Anfangsverdacht vor. Kiew registrierte bislang mehr als 45.000 Fälle mutmaßlicher Kriegsverbrechen.

Am russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine hat es nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am Wochenende starke Explosionen gegeben. IAEA-Fachleute, die sich seit Wochen in der Nähe des Kraftwerks aufhalten, hätten von Dutzenden Einschlägen bei und auf dem Gelände der Atomanlage berichtet, teilte die Behörde am Sonntag mit.

Mehr zum Thema 1/

Die Vorfälle hätten eine Periode relativer Ruhe in der von Russland besetzten Anlage abrupt beendet, sagte Generaldirektor Rafael Grossi laut Mitteilung. Die Leitung des Kraftwerks habe Schäden an Gebäuden, Systemen und Geräten gemeldet. Die Schäden beeinträchtigten bislang nicht die nukleare Sicherheit. Es habe keine Verletzten gegeben. Grossi appellierte an beide Seiten, eine Sicherheitszone um die Anlage einzurichten.