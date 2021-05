Andrej Sacharow : Vordenker der Andersdenkenden

Aktualisiert am

Am 23. Mai 1984 zog eine Prozession von Herren und einigen Damen zu Fuß zur Bonner Beethovenhalle: Mitglieder der Bundesversammlung unterwegs zur Wahl des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Andere fuhren in dunklen Limousinen vor, ein Abgeordneter der damals noch neuen Grünen-Fraktion erschien auf einem rosa Fahrrad.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Am Ziel wartete eine kleine Schar von Demonstranten mit Flyern in den Händen – Unterstützer eines Mannes, der es vielleicht ebenso wie Weizsäcker verdient gehabt hätte, Präsident seines Landes zu werden. Doch stattdessen lebte er in Verbannung und stand gerade im Hungerstreik: der russische Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow.