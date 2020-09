Andrej Lugowoj : Russlands Mann für die „Verräter“

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Zugleich gab Wolodin die Richtung vor: Es könne sich um „eine Provokation von Seiten Deutschlands und anderer EU-Länder handeln, um neue Vorwürfe an unser Land zu richten“. Ein Mitglied des Duma-Ausschusses, der den Vorfall untersuchen soll, ging jetzt weiter: Wenn man Nowitschok gefunden habe, sei es Nawalnyj in Berlin „höchstwahrscheinlich in dieser Klinik eingeführt worden“, um den deutsch-russischen Beziehungen zu schaden. So sprach Andrej Lugowoj, 53 Jahre alt und seit 2007 Duma-Abgeordneter der scheinoppositionellen „Liberaldemokraten“.

Er ist ein alter Bekannter mit doppelter Botschaft. Werden Morde oder Anschläge mit Russland verbunden, ist Lugowoj zur Stelle. Als der Generalbundesanwalt im vergangenen Dezember die Ermittlungen zu dem in Berlin erschossenen Georgier Selimchan Changoschwili übernahm und russische „staatliche Stellen“ als Auftraggeber sah, sprach Lugowoj von „Phantasien“. Eine Medienrecherche, nach der Russlands Militärgeheimdienst GRU 2015 einen bulgarischen Geschäftsmann mit Nowitschok vergiftete, bezeichnete Lugowoj als „absurde, aber koordinierte Aktion“, um die russischen Geheimdienste zu „kompromittieren“.

Mehr zum Thema 1/

Ähnlich kommentierte er die ebenfalls dem GRU angelastete Vergiftung des Doppelagenten Sergej Skripal 2018 in England getreu der Moskauer Linie, alle Vorwürfe als „Provokation“ und „Russophobie“ abzutun: „Die Briten leiden an Phobien.“ Zugleich verkörpert Lugowoj überzeugend wie kein Zweiter, dass das Putin-Wort von 2010 „Verräter enden immer schlecht“ keine Floskel ist: Großbritannien sieht Lugowoj, der Geheimdiensthintergrund hat, als denjenigen, der mit einem Komplizen dem abtrünnigen russischen Agenten Alexandr Litwinenko 2006 in London radioaktives Polonium-210 in den Tee träufelte. Der „Verräter“ starb qualvoll. Lugowoj hat die Beteiligung bestritten, setzt aber den – von den britischen Ermittlern genau begründeten – Ruf ein. So führte er in der Fernsehserie „Verräter“ im Kanal des Verteidigungsministeriums entsprechende Schicksale vor.

Die Witwe Marina Litwinenko bezeichnete es als „Zynismus auf höchstem Niveau“, dass Lugowoj nun den Anschlag auf Nawalnyj untersuche. Doch für den Machtapparat ist Lugowoj, den Nawalnyj als „besten Killer“ der Geheimdienste bezeichnete, verdienstvoll. Nach außen sendet er das Signal, dass Putins Feinde sterben, ohne dass die Taten gesühnt werden. Denn natürlich wird Lugowoj nicht ausgeliefert oder belangt, sondern vom Staat ausgezeichnet. Nach innen zeigt der erfolgreiche Abgeordnete, wie sich Loyalität auszahlt.

Sportlich ist Lugowoj und ein Freund derber Späße, die man in Russland als „Tolling“ bezeichnet. So lief Lugowoj im Juni 2018 mit der Duma-Fußball-Auswahl gegen den nach Moskau gereisten „FC Bundestag“ auf. Der vermutliche Mörder trug die Rückennummer 18, neckte mit Blick auf die rechtsextreme Zahlensymbolik die deutschen Gäste so gleich doppelt. Die aber wussten auf Nachfrage nicht einmal, wer da gegen sie im „Freundschaftsspiel“ antrat.