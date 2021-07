Oslo und Utøya : Wie sieht angemessenes Gedenken aus?

Das Regierungsviertel im Zentrum von Oslo ist seit ein paar Monaten eine große Baustelle. Zehn Jahre nach den Anschlägen vom 22. Juli 2011, als der Rechtsextreme Anders Behring Breivik zuerst eine Autobombe vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten in der norwegischen Hauptstadt zündete und danach auf der rund 40 Kilometer entfernten Insel Utøya unter den Teilnehmern des Sommerlagers der norwegischen Jusos ein Massaker mit 69 Todesopfern anrichtete, hat der Neubau der damals vom Terror in Mitleidenschaft gezogenen Ministerien begonnen. Endlich, sagen viele Norweger, die der langen Debatten über das Für und Wider überdrüssig geworden sind. Schrecklich, sagen andere, die mehr vom Alten erhalten wissen wollten, gegen den Abriss der beschädigten Gebäude demonstriert haben und in den Plänen für die Neubauten eine allzu glatte, geschichtsvergessene Architektur erkennen.

Wie hier, mitten in Oslo, eines Tages die Erinnerung an das Attentat und seine Opfer einen Ort finden soll, ist noch immer nicht entschieden. Es war der schlimmsten Ausbruch von Gewalt seit dem Zweiten Weltkrieg in Norwegen. Wenn an diesem Donnerstag die Spitzen von Staat und Gesellschaft, die Überlebenden und Hinterbliebenen anlässlich des zehnten Jahrestags zu Gedenkveranstaltungen zusammenkommen, werden die Gespräche auch darum kreisen.