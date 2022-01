Spanien legalisiert Farmen : Die Erdbeere hat Vorrang vor dem Klima

Die andalusische Regierung will illegal bewässerte Plantagen am Rand des Doñana-Nationalparks trotz Wassernot und Klimawandel legalisieren. Für sie geht Wirtschaft vor Umweltschutz.

Die ersten Erdbeeren aus dem Süden Spaniens sind bald wieder in den deutschen Supermärkten zu kaufen. Die meisten davon wachsen unter einem Meer von Plastikfolien am Rand des Doñana-Nationalparks an der andalusischen Atlantikküste. Doch das weltweit einmalige Feuchtgebiet trocknet langsam aus: Dem Unesco-Naturerbe macht nicht nur der Klimawandel zu schaffen, sondern auch mehr als tausend illegale Brunnen, die das wenige Wasser auf riesige Plantagen pumpen, auf denen neben Erdbeeren auch Himbeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren für den Export gedeihen. Das Geschäft ist lukrativ: Bis zu 600 Millionen Euro verdienen die spanischen Produzenten jedes Jahr allein mit dem Anbau und dem Export der Beeren, von denen ein Großteil nach Deutschland geht.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Im Kampf um das immer knapper werdende Wasser hat sich jetzt die konservative andalusische Regionalregierung auf die Seite der Produzenten gestellt. „Verbesserung der Be­wirtschaftung von Bewässerungsflächen im Bezirk Huelva“ heißt der Gesetzentwurf, der in dieser Woche in Sevilla vorgestellt wird. Hinter diesem harmlos wirkenden Titel verbirgt sich der Plan, 1460 Hektar an illegalen Anbauflächen zu legalisieren. Sie werden aus Brunnen bewässert, für die die Bauern keine Genehmigung haben. Mehr als 300 Hektar der Felder davon liegen sogar in besonders geschützten Waldgebieten. Insgesamt handelt es sich um rund 85 Prozent der gut 1600 Hektar illegalen Felder rund um den Doñana-Park. Das Datum für die Abstimmung im andalusischen Regionalparlament steht noch nicht fest. Aber die regierende Volkspartei (PP) kann auf die Unterstützung der rechtsliberalen Ciudadanos und der rechtspopulistischen Vox-Partei bauen – und politisch bei den Beeren-Produzenten punkten, wenn es zu den vorgezogenen Regionalwahlen kommt, die im Laufe dieses Jahres in Andalusien erwartet werden.