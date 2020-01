Iran nach dem Flugzeugabschuss : Im Griff von Mullahs und Militärs

Längst ist der Punkt überschritten, an dem sich die Islamische Republik durch Reformen retten könnte. In Iran ist eine neue Front entstanden – und an ihr wird sich das Überleben des Regimes entscheiden.

Nur kurz konnte das iranische Regime erleichtert aufatmen. Die Tötung von General Soleimani hatte die Islamische Republik zwar ins Mark getroffen. In den Tagen danach schlossen sich in Iran den Trauerprozessionen aber Millionen Bürger an, die dem Regime distanziert gegenüber stehen. Im benachbarten Irak verdrängte die Forderung nach dem Abzug der ausländischen Truppen die antiiranischen Proteste. Die Islamische Republik wog sich in Sicherheit.

Doch der Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs durch die iranischen Revolutionswächter und vielleicht noch mehr der zynisch-heuchlerische Umgang damit haben in Iran eine neue Protestwelle entstehen lassen. Sie trifft das Regime mit voller Wucht. Der Rhythmus der Proteste wird schneller, die Parolen werden radikaler, und immer mehr Demonstranten sind bereit, ihr Leben zu riskieren. Ähnlich war die Revolution verlaufen, die Ende 1978 begann und am 11. Februar 1979 in dem Zusammenbruch der Monarchie kulminierte.

Reformen werden das Regime nicht retten

Längst ist der Punkt überschritten, an dem sich die Islamische Republik durch Reformen retten könnte. Oberflächlich geht es der herrschenden Klasse zwar um die Durchsetzung einer islamischen Ordnung. Ihr Handeln wird aber zunehmend von wirtschaftlichen Interessen bestimmt. Korruption ist für viele wichtiger als der Koran, Reichtum wichtiger als die Revolution. Sie wollen von den Pfründen nicht lassen und setzen sich mit einer repressiven Ordnung durch. Wer nicht dazugehört oder nicht dazugehören will, der verarmt – und fordert eine andere Republik.

So wächst im Inneren der Druck auf das Regime, und der Druck von außen ist unverändert groß. Denn die Sanktionen wirken. Auf das Angebot des amerikanischen Präsidenten Trump zu einem „Deal“ nach dessen Bedingungen will sich der iranische Revolutionsführer Chamenei aber nicht einlassen. Er will weder verhandeln noch einen Krieg führen, den Iran nicht gewinnen könnte. Er kann die Islamische Republik aber auch nicht mehr reformieren. Die Lage ist verfahren, ein Ausweg ist nicht in Sicht.

Die Wahl wird nichts ändern

Ändern wird sich das nach der Parlamentswahl am 21. Februar nicht. Da die Kleriker entscheiden, wer kandidieren darf, wird ein Sieg der revolutionären Hardliner erwartet. Pragmatiker oder gar Reformer wird es dann im Parlament voraussichtlich nicht mehr geben. Dann werden Militärs und Mullahs alle Institutionen der Islamischen Republik bis auf den mit wenigen Kompetenzen ausgestatteten Staatspräsidenten kontrollieren. So schrumpft die Legitimation der Islamischen Republik weiter. Mutmaßlich wird sie instabiler und gefährlicher.

Den Sturm, dem sich die iranische Führung jetzt ausgesetzt sieht, hat erst der Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs ausgelöst. Dabei hatte sich die Lage in den Tagen zuvor noch entspannt. Die militärische Reaktion auf die Tötung Soleimanis war so kunstvoll zugeschnitten, dass die Vereinigten Staaten darauf nicht reagieren mussten. Keine Seite war an einem Krieg interessiert.

Zudem hatten die Vereinigten Staaten den Irak zum zweiten Mal nach dem Sturz von Saddam Hussein im Jahr 2003 Iran auf einem Silbertablett überreicht. Denn die irakische Regierung kann sich nicht über den Beschluss des Parlaments hinwegsetzen, die ausländischen Truppen des Landes zu verweisen. Das ist umso tragischer, als sich der westliche Einfluss im Irak bemerkbar gemacht hatte und sich der Irak auf einem guten Weg befand. Würde der Westen hinausgeworfen, dürfte der Irak wieder zu einem Vasallenstaat Irans werden.

Iran hatte ferner die amerikanische Nervosität darüber bemerkt, dass sich die Strategie des „maximalen Drucks“ nicht wie gewünscht auszahlte, und Trump den Druck auf Europa erhöht hatte, das Atomabkommen mit Iran für tot zu erklären. Iran tut Trump aber trotz der Tötung Soleimanis nicht den Gefallen, sich aus dem Atomabkommen zu verabschieden. Das Regime verstärkt zwar wieder die Anreicherung von Uran, arbeitet aber weiterhin mit der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) zusammen und hält sich bei Plutonium an die Vorgaben des Abkommens. Die Europäer mussten daher jüngst nicht den Streitbeilegungsmechanismus aktivieren, was weitere Sanktionen nach sich gezogen hätte.

Die iranische Führung könnte versucht sein, die amerikanische Präsidentenwahl im November abzuwarten. Trump aber nutzt die neue iranische Schwächephase und dringt auf einen „Deal“, der neben den Nuklearfragen das Raketenprogramm und die regionale Rolle Irans umfasst. Der Präsident will im Wahlkampf nicht von Chamenei abhängig sein, sondern sich damit rühmen können, dass seine Iranpolitik besser sei als die seines Vorgängers Obama.

Iran bekäme zwar Sanktionserleichterungen, der oberste Revolutionsführer Chamenei wird aber stur bleiben. Ginge er auf Trumps Forderungen ein, wäre seine Islamische Republik ideologisch entkernt. Zudem sieht er sich einer neuen Front im Inneren gegenüber. An der wird sich das Überleben des Regimes entscheiden.