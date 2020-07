Serbien und Kosovo im Dialog : Die EU ist zurück auf dem Fahrersitz

Am Donnerstagnachmittag saßen der serbische Präsident Aleksandar Vučić und der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti zum ersten Mal an einem Tisch. Beide waren nach Brüssel gekommen, um den Dialog zwischen beiden Ländern wieder aufzunehmen, der im November 2018 abgebrochen worden war. Moderiert wurde das Treffen vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und vom Balkan-Sondergesandten Miroslav Lajčák, wie auch schon eine vorbereitende Videokonferenz am Sonntag.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

„Ich freue mich zu sehen, dass die Europäische Union in diesem Prozess zurück auf dem Fahrersitz ist“, sagte Borrell zum Auftakt. Er rief zu „Kompromissgeist und Pragmatismus“ auf. Mit schnellen Ergebnissen wurde freilich nicht gerechnet. Diplomaten hoben hervor, dass das Treffen nur der Auftakt zu einem längeren und schwierigen Prozess sei.

Das Ziel: eine weitere Annäherung an die EU

Das Ziel dieses „von der EU geförderten Dialogs zwischen Belgrad und Pristina“, wie es offiziell heißt, ist ein Interessenausgleich beider Seiten, der ihre weitere Annäherung an die EU und einen Beitritt ermöglicht. Serbien ist seit 2012 Beitrittskandidat, Kosovo bemüht sich um diesen Status. Im Verhandlungsrahmen für Serbien wurde 2014 festgelegt, dass beide Seiten bis zum Abschluss der Beitrittsverhandlungen ein rechtlich bindendes Abkommen zur „umfassenden Normalisierung der Beziehungen“ schließen müssen.

Die EU verlangte nicht explizit, dass Belgrad die Republik Kosovo anerkennt, aber es wird sich von dem Passus seiner Verfassung verabschieden müssen, der das Kosovo zum integralen Bestandteil Serbiens erklärt. Dazu gehört auch, dass Kosovo internationalen Organisationen beitreten kann.

Der Dialog unter Führung der EU begann 2011 und zeitigte in den ersten Jahren gute Ergebnisse. So schlossen beide Seiten 33 Abkommen, die vor allem technische Fragen der Zusammenarbeit regelten, vom Handel über Telekommunikation und Energie bis zum Grenzmanagement. Am wichtigsten waren die Vereinbarungen von April 2013 und August 2015 über ein Autonomiestatut für die mehrheitlich serbischen Gemeinden in Kosovo. Im Gegenzug beendete Belgrad seine bis dahin existierenden Parallelstrukturen im Land.

Für die Albaner sitzt Hoti am Tisch

Doch entgleiste dieser Prozess, als das kosovarische Verfassungsgericht die Vereinbarung Ende 2015 für ungültig erklärte. Danach kam der Dialog zwischen beiden Seiten kaum noch voran, und auch die Umsetzung der Abkommen verzögerte sich. Im November 2018 wurde er von Belgrad abgebrochen. Pristina hatte sich mit hohen Strafzöllen dagegen gewehrt, dass Serbien seinen Beitritt zu Interpol blockierte.

Erst als Pristina im April dieses Jahres die Zölle aufgab, wurden Verhandlungen wieder möglich. Die führte jedoch zunächst der amerikanische Sondergesandte Richard Grenell. Der drang auf einen Landtausch – Nordkosovo zu Serbien, das albanische Presevo-Tal in Südserbien zu Kosovo –, den beide Präsidenten schon 2018 ins Gespräch gebracht hatten.

Das lehnen die meisten EU-Staaten jedoch ab, weil sie eine weitere Destabilisierung des Balkans befürchten. Mit der Anklage gegen den kosovarischen Präsidenten Hashim Thaçi wegen Kriegsverbrechen haben sich die Umstände dramatisch geändert: Für die Albaner sitzt Hoti am Tisch, erst seit ein paar Wochen im Amt – und dieser Tisch steht in Brüssel, nicht in Washington.