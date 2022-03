Apartheid-System in Israel? : Dschihad der Kampfbegriffe

Israel wird regelmäßig von Befürwortern seiner Politik als die einzige Demokratie des Nahen und Mittleren Ostens bezeichnet. Laut der Einschätzung der Economist Intelligence Unit (EIU) ist das Land das nun auch wieder, erstmals seit acht Jahren. In dem kürzlich veröffentlichten „Demokratieindex 2021“ der britischen Analysefirma wird Tunesien von einer Demokratie zu einem „hybriden Regime“ herabgestuft. Somit verbleibt in der Region nur Israel als Demokratie. Diese ist nach Ansicht der EIU allerdings „mängelbehaftet“. Den schlechtesten Wert erreicht das Land in der Kategorie Freiheitsrechte. Global liegt Israel auf dem 23. Platz, zwischen Frankreich und Spanien und vor etwa den USA.

Der Index steht in markantem Kontrast zum Tenor anderer Einschätzungen der jüngsten Zeit. Wellen geschlagen hat vor allem der Bericht, den Amnesty International (AI) Anfang Februar veröffentlichte und dessen Brisanz schon aus dem Titel ersichtlich wurde: „Israels Apartheid gegen Palästinenser“. Auch wenn es um eine völkerrechtliche Definition geht, weckt der Apartheid-Begriff durch die historische Verbindung mit Südafrika klare Assoziationen und ist moralisch aufgeladen. Das macht ihn dem Antisemitismusvorwurf ähnlich, der in der Praxis auch oft sein Gegenüber ist. Auch AI wurde jetzt vorgehalten, Antisemitismus mindestens zu fördern. Viele gingen weiter; Israels Außenminister Jair Lapid etwa sagte, wäre Israel nicht ein jüdischer Staat, würde AI ihn nicht der Apartheid bezichtigen. Allerdings war die Menschenrechtsorganisation 2017 zu dem gleichen Urteil gekommen, was die Behandlung der Volksgruppe der Rohingya in Myanmar angeht.