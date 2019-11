Aktualisiert am

Herbsttagung in Baltimore : Beten gegen Trumps Politik

Vor einem Jahr gab es bei der Herbstversammlung der katholischen Bischöfe in den Vereinigten Staaten einen historischen Eklat: Papst Franziskus untersagte den in Baltimore versammelten Kirchenführern, über ein in monatelanger Fleißarbeit entwickeltes Maßnahmenpaket zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt durch Geistliche abzustimmen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Dem Vatikan missfiel, welche Konsequenzen die Amerikaner aus der Verantwortung der Kirchenhierarchie für sexuellen Missbrauch und der Vertuschung dieser Verbrechen ziehen wollten: In neuen Kontrollgremien sollten Laien und unabhängige Fachleute großes Gewicht haben, die Erzbischöfe und Bischöfe sollten sich und die ihnen unterstellten Geistlichen nicht länger selbst kontrollieren.