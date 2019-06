Außenminister Mike Pompeo : Amerika macht Iran für Angriffe auf Öltanker verantwortlich

Amerika macht Iran für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman verantwortlich. „Es ist die Einschätzung der US-Regierung, dass die Islamische Republik Iran verantwortlich für die Angriffe ist, zu denen es heute im Golf von Oman kam“, sagte der amerikanische Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag in Washington auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Diese Einschätzung basiere unter anderem auf Geheimdienstinformationen, auf den eingesetzten Waffen und auf ähnlichen Angriffen in jüngster Vergangenheit.

Er bezeichnete die Vorfälle als jüngste Angriffe einer iranischen Angriffsserie gegen die Vereinigten Staaten, ihre Interessen und ihre Verbündeten, deren Ziel es sei, Öllieferungen durch die Straße von Hormuz zu unterbinden. Konkret machte er Iran für Angriffe auf vier Handelsschiffe am 12. Mai, Drohnen-Angriffe auf saudi-arabische Öl-Pipelines am 14. Mai und einen Raketenangriff auf einen internationalen Flughafen in Saudi-Arabien am vergangenen Mittwoch verantwortlich. Auf Twitter schrieb Pompeo, die Angriffe seien eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit und eine „nicht hinnehmbare Eskalation der Spannung durch den Iran“.

Saudi-Arabiens Reaktion

Saudi-Arabien, einer der Erzfeinde Irans, hat die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman verurteilt. Das Königreich verfolge die Nachrichten über die „Terroroperationen“ mit großer Sorge, sagte der saudische Energieminister Chalid al-Falih, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Donnerstagabend meldete. Das Land werde die nötigen Maßnahmen ergreifen, um seine Häfen zu schützen. Das Energieministerium in Riad und der saudische Ölriese Aramco hätten ihre Bereitschaft erhöht, um solchen feindlichen Akten zu begegnen.

Am Nachmittag (Ortszeit) wollte sich in New York der UN-Sicherheitsrat mit dem Vorfall befassen. Mehrere Diplomaten bestätigten, dass die Vereinigten Staaten die Gespräche hinter verschlossenen Türen beantragt hätten. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einer „großen Konfrontation“ gewarnt. „Ich nehme den Vorfall in der Straße von Hormus mit tiefer Besorgnis zur Kenntnis. Ich verurteile jeden Angriff auf zivile Schiffe scharf“, sagte Guterres vor dem UN-Sicherheitsrat. Es müsse festgestellt werden, wer für die Taten verantwortlich sei. „Und wenn es etwas gibt, was die Welt sich nicht leisten kann, ist es eine große Konfrontation in der Golf-Region.“

Die schweren Zwischenfälle mit Tankern am Golf haben die Spannungen zwischen Iran und seinen arabischen Erzrivalen weiter erhöht. Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen sieht der amerikanische Präsident Donald Trump derzeit keine Chancen für neue Verhandlungen mit Iran. Er wisse die jüngsten Vermittlungsbemühungen des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Teheran zu schätzen, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. Er persönlich denke aber, „dass es zu früh ist, auch nur darüber nachzudenken, einen Deal zu machen“. Weder Iran noch die Vereinigten Staaten seien derzeit bereit für einen Deal.

Das iranische Außenministerium hatte sich besorgt über die mutmaßlichen Angriffe geäußert und von „dubiosen“ Zwischenfällen gesprochen. Besonders der Zeitpunkt sei sehr verdächtig, sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi. Er bezog sich auf den Besuch des japanischen Ministerpräsidenten am Donnerstag, der zur Deeskalation der Krise am Persischen Golf beitragen sollte.

Was sich genau am Donnerstag am Golf von Oman abspielte, blieb zunächst unklar. Im Morgengrauen gingen bei der amerikanischen Marine, die im Königreich Bahrain stationiert ist, zwei Notrufe ein. Auf dem Öltanker „Front Altair“ einer norwegischen Reederei war ein Feuer ausgebrochen. Die Reederei spricht von einer Explosion, will aber einen Angriff nicht bestätigen, von dem das norwegische Seefahrtsamt gesprochen hatte. Bilder der iranischen Agentur Isna zeigen Flammen und eine dicke Rauchsäule.

Auch die japanische Firma Kokuka Sangyo erklärt, ihr Tanker „Kokuka Courageous“ sei in die Vorfälle verwickelt. Das von der deutschen Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) gemanagte Schiff wurde beschädigt. Allerdings seien alle 21 Seeleute gerettet, die Ladung sei intakt und der Frachter drohe nicht zu sinken.