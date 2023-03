Ukrainische Soldaten in einem Kommandostand in Bachmut schauen auf eine Karte Bild: AP

Amerikanische Generale und ukrainische Offiziere sind in dieser Woche für militärische Planspiele in Wiesbaden zusammengekommen. Wie amerikanische Medien übereinstimmend berichten, nahmen ranghohe Offiziere aus Washington an den Übungen im Hauptquartier der amerikanischen Armee für Europa und Afrika teil. Es sei darum gegangen, Kiew bei der Planung für mögliche Offensiven in den nächsten Wochen und Monaten zu helfen, sagten Teilnehmer am Donnerstag.

Oliver Kühn Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Welche Szenarien bei den Simulationen genau durchgespielt wurden, wurde nicht bekannt. Sie sollen das Ziel gehabt haben, Strategien zu entwickeln sowie Vor- und Nachteile bestimmter Operationen gegen die russische Armee auszuarbeiten. „Niemand sitzt dort und sagt den Ukrainern ,geht links‘ oder ,geht rechts‘ oder ,macht dies‘ oder ,macht jenes‘. Das ist nicht der Job der internationalen Gemeinschaft“, sagte der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs General Mark Milley den ihn begleitenden Journalisten. Vielmehr sollten die amerikanischen Offiziere als „Resonanzboden“ für die Ukrainer dienen, beschrieben Teilnehmer ihre Rolle. Der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa General Christopher Cavoli pries nach den Übungen die „phänomenale“ Anpassungsfähigkeit der Ukrainer.

Milley beschrieb die Übungen so, dass auf einem großen Tisch eine Karte gelegen habe. Auf dieser wiederum hätten sich Symbole und andere militärische Ausrüstung befunden, die potentielle Gefechte symbolisieren sollten. „Die Ukrainer bewegen auf der Karte die Dinge herum, um herauszufinden, wie sie am besten vorgehen. Und sie erörtern die Vor- und Nachteile der damit verbundenen Risiken“, sagte Milley. „Das ist eine ganz normale Sache, die alle Armeen tun.“ Genauere Details über die durchgesprochenen möglichen ukrainischen Offensivoperationen nannte Milley nicht. Möglich wären laut Fachleuten Angriffe gegen russische Stellungen im Nordosten und Osten in den Gebieten Luhansk und Donezk oder aber auch eine Offensive im Süden mit dem Ziel, die Landbrücke zur von Russland annektierten Halbinsel Krim freizukämpfen.

Die amerikanischen Generale betonten, dass die Vereinigten Staaten weiterhin bereit seien, die Ukraine zu unterstützen. Cavoli sagte, Amerika stünde an Kiews Seite, „so lange, wie es nötig ist“. Milley wiederum betonte, dass die Ukraine in der jetzigen Situation vor allem Mittel zur Flugabwehr benötige. Die Ukraine müsse weiterhin in der Lage sein, ihren Luftraum gegen russische Angriffe mit Flugzeugen, Raketen und Drohnen zu verteidigen.

Mehr zum Thema 1/

Die Berichte über die Planspiele kommen kurz nach russischen Vorwürfen, Amerika habe Kiew geholfen, Angriffe in Russland durchzuführen. So sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rybakow am Donnerstag, Drohnenattacken auf Ziele in Russland könnten nur mit amerikanischer Unterstützung durchgeführt werden. Dem widersprach ein Pentagonsprecher: „Ich kann definitiv sagen, dass der Vorwurf, wir überließen der Ukraine Informationen, um Ziele in Russland anzugreifen, Nonsens ist“, sagte General Pat Ryder. Die Vereinigten Staaten hatten in der Vergangenheit zugegeben, Kiew mit Geheimdienstinformationen zu versorgen. Es wurde jedoch stets betont, dass es nicht um die Auswahl von Zielen gegangen sei. „Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland und wollen keinen Krieg mit Russland. Unser Ziel ist lediglich, der Ukraine zu helfen, sich selbst zu verteidigen. Und das werden wir auch weiterhin tun“, sagte Ryder.