Viele Tote bei Angriffen : Amerika und Taliban verhandeln wieder

Auf politischer Ebene stehen die Zeichen auf Entspannung. Die Vereinigten Staaten und die Taliban reden über Frieden in Afghanistan. Doch dort geht das Töten umso härter weiter. Die Taliban sind in der Offensive.

Verhandeln in Moskau: Führende Vertreter der Taliban, darunter Mullah Abdul Ghani Baradar (Dritter von li.) sprechen Ende Mai mit einer amerikanischen Delegation über Frieden in Afghanistan. Bild: AP

Die Vereinigten Staaten und die Taliban haben am Wochenende ihre Gespräche über eine Beilegung des fast 18 Jahre andauernden Afghanistankrieges im Golfemirat Quatar fortgesetzt. Bei den angestrebten Vereinbarungen gehe es um die Terrorismusbekämpfung, den Truppenabzug, eine Übereinkunft zu innerafghanischen Verhandlungen sowie eine umfassende, anhaltende Waffenruhe überein, sagte ein Mitarbeiter des amerikanischen Sondergesandten für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Kabul. In Afghanistan selbst gingen die Kämpfe derweil mit Dutzenden Toten weiter.

Die genannten Themen standen schon im Mittelpunkt der vorangegangenen Gesprächsrunden der amerikanischen Vertreter mit den radikalislamischen Aufständischen. „Beide Seiten haben hervorgehoben, wie wichtig es ist, das Leiden des afghanischen Volkes zu beenden, welches sich nach Frieden sehnt“, erklärte Qatars Außenministerium, das bei den Gesprächen als Vermittler auftritt. „Auch betonten sie den beidseitigen Wunsch, schnell voranzukommen und spürbare Fortschritte zu machen.“

Nach Angaben eines Taliban-Sprechers in Doha fokussierte sich die jüngste Gesprächsrunde auf die Erstellung eines Zeitplans für den Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan. Die Vereinigten Staaten streben eine Einigung mit den Taliban bis zum 1. September an.

Am Freitag hatte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) seinem Amtskollegen Salahuddin Rabbani Deutschlands weitere Unterstützung für einen Friedensprozess in Afghanistan zugesagt. Deutschland sei mit Qatar bereit zu helfen, Bedingungen für einen innerafghanischen Dialog zu schaffen, sagte Maas. Beide Seiten - die Regierung und vor allem die Taliban - sollten die aktuellen Chancen dafür nutzen. Deutschland unterstützt Kabul unter anderem mit Militärausbildern.

Trotz der Gespräche setzten die Taliban ihre Angriffe auf afghanische Sicherheitskräfte und deren Einrichtungen am Wochenende fort. Dabei wurden mindestens 65 Menschen getötet. Die Attacken ereigneten sich laut Behörden in den Provinzen Baghlan, Kandahar, Kundus und Fara.

Mehr zum Thema 1/

In Baghlan zerstörten die Radikalislamisten am Samstag zwei Kontrollpunkte der Armee und töteten mindestens 26 Angehörige einer von der Regierung unterstützten Miliz. Sie nahmen nach Angaben von Lokalpolitikern zudem zwei Gefangene. Zwölf weitere Paramilitärs wurden verwundet. Im südlichen Kandarhar sprengten die Aufständischen vier gestohlene Militärfahrzeuge nahe einem Polizeihauptquartier in die Luft. Dabei wurden der Polizei zufolge elf Soldaten sowie acht dort untergebrachte Angestellte der Wahlkommission getötet. Zudem gebe es Dutzende Verletzte.

In Kundus wurden bei einem Angriff auf den Armeestützpunkt Imam Sahib in der Nacht zum Sonntag mindestens zwölf Soldaten getötet und 16 weitere gefangen genommen. In Fara in Westafghanistan kamen am Freitagabend acht Soldaten beim Angriff auf eine Militärbasis um. Experten zufolge wollen die Aufständischen mit ihren Angriffen auch ihre Position in den Gesprächen mit Amerika stärken.