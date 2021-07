Gespräche über Atomwaffen : Ein Krieg, der nicht zu gewinnen ist

Zu den mageren Ergebnissen, die das jüngste Treffen zwischen den Präsidenten Biden und Putin in Genf hervorgebracht hat, gehört ein „Dialog über strategische Stabilität“. Damit wollen beide Seiten in der kommenden Woche beginnen. Was im Einzelnen beredet werden soll, war bisher nicht zu erfahren.

Nikolas Busse Verantwortlicher Redakteur für Außenpolitik.



Der Geist, in dem die Gespräche stattfinden sollen, wurde aber in einer Erklärung zum Genfer Treffen benannt: „Wir bekräftigen den Grundsatz, dass ein Atomkrieg nie gewonnen werden kann und nie geführt werden darf.“ Das ist ein Zitat von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow, aus einer Zeit also, als man um Entspannung bemüht war. Und es wurden erste Arbeitsaufträge angedeutet: Der Dialog, so hieß es, solle die Grundlage für künftige Maßnahmen zur Rüstungskontrolle und Risikoverminderung legen.