Streit mit China : Amerika entzieht mehr als 1000 Forschern und Studenten ihre Visa

Die amerikanische Regierung hat nach einer Anordnung von Präsident Donald Trump inzwischen mehr als 1000 Visa für Studenten und Forscher aus China widerrufen. Das Außenministerium in Washington gab am Mittwoch (Ortszeit) erstmals Zahlen zu den Auswirkungen der Trump-Anordnung heraus, die seit Anfang Juni ausgeführt wird. Trump hatte einigen Studenten und Forschern Spionage für China vorgeworfen.

Die Betroffenen stünden für „einen kleinen Teil der chinesischen Studenten und Forscher in den Vereinigten Staaten“, betonte das Außenministerium. „Rechtmäßige Studenten“, die nicht das Ziel der chinesischen Kommunistischen Partei einer militärischen Dominanz unterstützten, seien weiterhin in den Vereinigten Staaten willkommen. Im Studienjahr 2018/2019 waren knapp 370.000 Studenten aus China an amerikanischen Universitäten eingeschrieben.

Am 29. Mai hatte der amerikanische Präsident Donald Trump erklärt, dass manche chinesische Studenten in den Vereinigten Staaten geistiges Eigentum gestohlen und zur Modernisierung des chinesischen Militärs beigetragen hätten. Am 1. Juni trat eine Anordnung des Präsidenten in Kraft, nach der chinesischen Forschern und Studierenden in den Vereinigten Staaten das Visum entzogen werden kann.