Amerika-Gipfel in L.A. : Mexikos Präsident macht Drohung wahr und brüskiert Biden

Nach Massaker von Buffalo : New York verschärft Waffenrecht

Ein höheres Mindestalter für den Kauf von Sturmgewehren, mehr Überprüfungen, leichteres Einziehen von Waffen: Was der Staat New York beschloss, wirkt aus deutscher Sicht kosmetisch. Aber es verschärft Gesetze, die schon vor dem rassistischen Supermarkt-Massaker in Buffalo zu den strengsten der USA zählten.