Amerika-Gipfel : Keine Diktatoren erwünscht

Als der damalige amerikanische Präsident Barack Obama und der kubanische Staatschef Raúl Castro sich 2015 am Amerika-Gipfel in Panama die Hand gaben, sprach man schon von einem historischen Moment, von einer Zeitenwende oder dem Ende des letzten Überbleibsels des Kalten Krieges.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Einer Wiederannäherung zwischen Washington und Havanna schien nichts mehr im Wege zu stehen. Eine Lockerung der Sanktionen gegen Kuba stand im Raum, und nicht wenige hofften gar auf eine demokratische Öffnung des kommunistischen Inselstaates.

Das ist sieben Jahre her – sieben Jahre, in denen sich diese Hoffnungen nicht erfüllt haben. Im Gegenteil. Die Wiederannäherung fand nicht statt, die Sanktionen wurden von Obamas Nachfolger Donald Trump aufrechterhalten, und das Regime in Havanna ist so starr geblieben wie in den Jahrzehnten zuvor. Es lässt weiterhin seine Kritiker im Land einsperren, hält sich mit Kontrolle, Einschüchterung und Repression gegen seine Widersacher an der Macht.