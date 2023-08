Aktualisiert am

Im brasilianischen Bundesstaat Pará lässt sich gut zeigen, welchen Bedrohungen der Amazonaswald ausgesetzt ist: In keinem anderen Bundesstaat verschwindet jedes Jahr mehr Regenwald. Viehzüchter, Holzfäller, Goldgräber, Staudämme und Straßen fressen sich seit Jahrzehnten durch das Dickicht und hinterlassen riesige Narben, die immer breiter werden und den Wald schließlich so weit verdrängen, bis er keiner mehr ist.

Gerade im Süden von Pará ist der gefürchtete Kipppunkt längst erreicht. Dort wird nie mehr Regenwald stehen, selbst wenn man die Natur sich selbst überließe. Es ist eine gefährliche Region, besonders für jene, die sich auf die Seite des Waldes und seiner Bewohner stellen. Fast 350 Aktivisten wurden in den letzten zehn Jahren in Brasilien ermordet. Viele davon in Pará. Der Bundesstaat hat vielerorts etwas Apokalyptisches.