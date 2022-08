Gedenken in Tokio und in Seoul : Japan beschweigt das Grauen

Der 15. August ist in Japan der Tag der Kapitulation und des Kriegsendes. In Südkorea ist es der Tag der Befreiung von der japanischen Besatzung. Die unterschiedlichen Perspektiven bringen es mit sich, dass an dem Gedenktag in Seoul das koreanisch–japanische Verhältnis immer eine weit größere Bedeutung hat als in den Gedenkreden in Tokio. So war es auch am Montag, dem 77. Jahrestag. Doch wirkte es so, als ob die Kluft zwischen den Regierungen noch größer war als zuvor. Die Spannungen zwischen beiden Ländern haben in den vergangenen Jahren schon so ein Ausmaß angenommen, dass in Südkorea und in Japan von einem Tiefpunkt der Beziehungen die Rede ist.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Für beide Regierungschefs, Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida, waren es die jeweils ersten Ansprachen zum Tag des Kriegsendes. Beide haben in den vergangenen Wochen eine gewisse Bereitschaft zur bilateralen Annäherung erkennen lassen. Doch beide stehen unter innenpolitischem Druck, Yoon mehr als Kishida, weil ihre Zustimmung in der Bevölkerung schrumpft. Sie müssen aufpassen, dass sie die Erwartungen in ihren Parteien und in der Bevölkerung erfüllen. Yoon riskierte in dieser Hinsicht am Montag mehr als Kishida.