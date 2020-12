„Charlie Hebdo“-Prozess : Die Idee, die man nicht töten kann

Ein letztes Mal vor der Urteilsverkündung haben die Angeklagten am Montag in den Boxen im Justizpalast von Paris Platz genommen. Ein letztes Mal drehen sich die Videokameras, die den „historischen“ Prozess für die Nachwelt aufzeichnen. Frankreich wollte vor Gericht den gesellschaftlichen Bruch aufarbeiten, den die islamistischen Terroranschläge vom Januar 2015 markieren. Doch der Messerangriff vor dem früheren Redaktionssitz von „Charlie Hebdo“ in der Rue Nicolas Appert am 25. September und die Enthauptung des Geschichtslehrers Samuel Paty am 16. Oktober haben den langsamen Heilungsprozess unterbrochen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Die Schockwellen über die Ermordung des Geschichtslehrers Paty, der seinen Schülern eine Mohammed-Karikatur im Unterricht zur Pressefreiheit gezeigt hatte, erreichten auch den gläsernen Justizpalast. „Sie können uns alle töten, es wird nichts ändern, denn Charlie ist längst eine Idee geworden“, sagte Richard Malka, der Anwalt der Satirezeitung „Charlie Hebdo“, in seinem Abschlussplädoyer. „Eine Idee kann man nicht töten! ,Charlie Hebdo‘ ist zu einem Symbol geworden“, sagte er.

Der Prozess hat sich in die Länge gezogen. Zum Auftakt am 2. September war mit einem Urteil Mitte November gerechnet worden. Doch dann musste der Prozess unterbrochen werden, weil mehrere Angeklagte sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Die Pause währte erst eine, dann zwei Wochen, schließlich einen ganzen Monat. Als am 2. Dezember die Verhandlungen wieder aufgenommen wurden, hatte sich die von den Emotionen der Überlebenden und Zeugen geprägte Stimmung verflüchtigt. Die gezeigten Bilder und Mitschnitte der Überwachungskameras, die das Geschehen dokumentierten, hatten in den ersten Prozesstagen die Erinnerungen aufgewühlt. Die Tatorte im 11. Arrondissement von Paris, in Fontenay-aux-Roses, in Montrouge, in Dammartin-en-Goële und an der Porte de Vincennes haben sich in das Gedächtnis der Nation eingebrannt. Der Saal hörte von neuem einen der Terroristen nach dem Blutbad bei „Charlie Hebdo“ mit rauer Stimme brüllen: „Wir haben den Propheten gerächt.“

„Prozess für die Zeitgeschichte“

Besonders bewegend waren die Zeugenaussagen der Hinterbliebenen und Überlebenden der Geiselnahme im jüdischen Supermarkt Hypercacher. Die frühere Kassiererin, die inzwischen in Israel lebt, fasste das Unfassbare des Antisemitismus in die einfache Frage: „Warum?“ Doch das Interesse der Öffentlichkeit ließ schnell nach. Fast schien es, dass dem Prozess zu einem Ehedrama im Fernsehen mehr Aufmerksamkeit zuteilwürde als dem „historischen Prozess“. Staatsanwältin Julie Holveck sprach ohnehin lieber von einem „Prozess für die Zeitgeschichte“ und warnte vor zu hohen Erwartungen.

Eine gewisse Ernüchterung erfasste bald den Gerichtssaal. Die Beweislage wirkte mit jedem Verhandlungstag dünner. „Man spürt, dass wir Schuldige brauchen, weil die Täter fehlen“, schrieb der Schriftsteller Yannick Haenel in seiner Gerichtskolumne für „Charlie Hebdo“. Die Terroristen Saïd und Chérif Kouachi sowie Amédy Coulibaly, die an den drei Januartagen siebzehn Menschen ermordeten und weitere verletzten, wurden bei den Polizeieinsätzen getötet. Vor Gericht stehen nur Hintermänner. Drei Angeklagte sind flüchtig. Zu ihnen zählt Coulibalys Lebensgefährtin Hayat Boumeddiene, die sich wenige Tage vor den Attentaten von Madrid aus nach Istanbul absetzte. Von dort verliert sich ihre Spur in Syrien, niemand weiß, ob sie noch am Leben ist. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat eine Haftstrafe von 30 Jahren für sie gefordert.