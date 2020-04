Am Ground Zero des Virus : Verheddert in Wuhan

Wer in diesen Tagen in China auf Reisen geht, kann sich leicht verheddern. Schon die Wahl eines falschen Hotels reicht aus, um sich im Labyrinth der surrealen chinesischen Bürokratie wiederzufinden, deren Regeln sich ständig ändern und je nach Verantwortlichem unterschiedlich ausgelegt werden. In diesem Fall spielt die Geschichte in Wuhan, jener Stadt im Zentrum Chinas, in der die Coronavirus-Pandemie ihren Anfang nahm. Vor einer Woche wurde die Abriegelung der Stadt aufgehoben. Ein- und Ausreisen sind jetzt wieder möglich, doch von Normalität ist Wuhan weit entfernt. Es herrscht so große Nervosität, dass in manchen Lebensbereichen die gelockerten Einschränkungen schon wieder verschärft werden.

Ein erstes Vorzeichen, dass es unangenehm werden könnte, gibt es am Bahnhof. Der Beamte, der die beiden Ausländer registrieren soll, macht trotz seines Ganzkörperschutzanzugs drei Schritte zurück, als die Deutsche auf ihn zukommt. Die Reporterin soll ihren Pass aufgeschlagen auf den Tisch legen und dann zurücktreten. Wenn sie durch ihre Schutzmaske spricht, dreht er ihr ängstlich den Rücken zu. Die Furcht des Mannes vor einer Ansteckung ist verständlich, wenn man bedenkt, durch welch ein Martyrium diese Stadt gegangen ist. Zumal in Wuhan derzeit viel von symptomfreien Infizierten die Rede ist, die eine Entdeckung der Virenträger noch schwieriger und die Krankheit noch unheimlicher macht.

Die Kontrolle ist lückenlos

Angst ist nicht immer rational. Vor der anderen Ausländerin, einer Malaysierin, deren Vorfahren Chinesen waren, fürchtet sich der Beamte gar nicht. Seine selektive Wahrnehmung wird durch die offizielle Infektionsstatistik befeuert, die den Eindruck erweckt, dass die Gefahr einer zweiten Infektionswelle in China fast ausschließlich von importierten Fällen aus bestimmten Ländern ausgeht. Dieses Bild ist so stark in vielen Köpfen verankert, dass es wenig Fantasie braucht sich vorzustellen, dass in China irgendwann ganz vergessen sein wird, dass Sars-CoV-2 in Wuhan seinen Ursprung hatte. Wann die gefürchteten Ausländer zuletzt das Land verlassen haben, gerät dabei schnell zur Nebensache.