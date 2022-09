Alleingang des Vatikans : Droht dem Malteserorden der Zerfall?

Mitglieder des Malteserordens gehen am 9. Februar 2013 in einer Prozession zum Petersdom. Bild: AP

Papst Franziskus hat mit einem dürren Dekret am Samstag die gewählte Führung des Malteserordens abgesetzt und für kommenden Januar eine Generalversammlung des souveränen Ordens zur Wahl einer neuen Ordensregierung einberufen. Von der Verfügung betroffen ist auch der seit 2014 amtierende Großkanzler Albrecht Freiherr von Boeselager. Die Laufbahn des 72 Jahre alten Barons aus Altenahr in Rheinland-Pfalz in wichtigen Führungspositionen des Ordens kommt damit nach einem knappen Vierteljahrhundert zu einem abrupten Ende. Mit dem Dekret setzte Franziskus auch die neue Ordensverfassung und ein überarbeitetes Gesetzbuch des Ordens mit sofortiger Wirkung in Kraft, ohne jedoch den Wortlaut der beiden grundlegenden Gesetzeswerke bekannt zu machen.

Das Dekret des Papstes ist das jüngste Kapitel in einer seit gut fünf Jahren schwelenden Verfassungs- und Identitätskrise des im Jahre 1048 in Jerusalem gegründeten Ordens. Der Orden, dessen genauer Name „Souveräner Ritter- und Hospitalorden vom Heiligen Johannes zu Jerusalem von Rhodos und von Malta“ lautet, ist zugleich eine dem Vatikan unterstellte Glaubensgemeinschaft wie auch ein selbständiges Völkerrechtssubjekt, das diplomatische Beziehungen zu 112 Staaten einschließlich Deutschlands unterhält.