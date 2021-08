Aktualisiert am

Man könne die geretteten Menschen nicht einfach in den Anrainer-Staaten lassen, so Baerbock. Bild: EPA

Baerbock fordert Aufnahme von mehr als 50.000 Flüchtlingen +++ G-7-Sondergipfel am Dienstag +++ In Kabul wird das Bargeld knapp +++ Britische Regierung bestätigt sieben Tote am Flughafen Kabul +++ alle Entwicklungen im Liveblog.