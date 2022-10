Folge des Ukrainekriegs : Russlands Krieg macht Algerien reich

Neue Stärke: Militärparade in Algier am Nationalfeiertag am 5. Juli 2022 Bild: EPA

Russlands Ukrainekrieg macht Algerien reich. Die Massenproteste und die Corona-Krise hatten das Land in eine schwere Krise gestürzt. Doch seit die Energiepreise explodierten, meldete sich das rohstoffreiche Algerien zurück und arbeitet daran, zur stärksten Militärmacht seiner Region zu werden. Dank der Einnahmen aus dem Gasgeschäft verdoppelt Algier seine Verteidigungsausgaben im nächsten Jahr auf 23 Milliarden Euro – und baut zugleich seine Partnerschaft mit Russland aus. In den nächsten Tagen beginnt in Algerien ein gemeinsames Manöver. Gleichzeitig gehen algerische Militärs in Moskau auf Einkaufstour. Staatspräsident Abdelmajid Tebboune wird noch in diesem Jahr in der russischen Hauptstadt erwartet, um die entsprechenden Verträge zu unterzeichnen. Mehr als zwei Drittel der algerischen Waffen stammen aus Russland, das seit Jahrzehnten auch der wichtigste Militärausbilder ist.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Die algerische Regierung veröffentlicht ihr Militärbudget gewöhnlich nicht. Aber verlässliche Quellen wie „Mena Defense“ vermitteln ein relativ detailliertes Bild. Demnach sind allein für die Modernisierung der algerischen Streitkräfte mehr als acht Milliarden Euro angesetzt. Ganz oben auf der Einkaufsliste stehen dabei angeblich Kampfflugzeuge von Typ Su-57 und eine Luftabwehr als Ersatz für das in die Jahre gekommene S-300-System. Laut Presseberichten gibt Algerien nun ähnlich viel für sein Militär aus wie Israel, viermal so viel wie Marokko und gut halb so viel wie Frankreich. Laut dem „Global Firepower“-Index, der die konventionelle Kriegsführungskapazität vergleicht, steht Algerien weltweit auf Platz 31 von 145 Staaten.