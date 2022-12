Putins bekanntester Gegner : Wie Alexej Nawalnyj im Straflager gequält wird

Russlands Lage trübt sich ein, Wladimir Putins Schonraum wächst. Im Frühjahr wurde die Fernsehshow „Direkter Draht“, in der Anrufer zum Präsidenten durchgestellt wurden, auf unbestimmte Zeit verschoben. Das folgte nun auch für die „große Pressekonferenz“, in der Putin jeden Dezember vor Hunderten Medienvertretern auftrat. Der Apparat bewahrt Putin in der Krise, die keine sein darf, sogar vor ausgewählten Fragen. Selbst die von der Verfassung vorgesehene Rede zur Lage der Nation steht aus.

Dennoch wurde Putin nun kurz von der Realität behelligt. Als der Präsident am vergangenen Freitag während eines Besuchs im kirgisischen Bischkek vor seinen „Pressepool“ trat, fragte Andrej Kolesnikow vom „Kommersant“ (der als Putin-Begleiter der ersten Stunde einen Sonderstatus genießt), ob die achteinhalb Jahre Haft „wegen Worten“ für Ilja Jaschin nicht „bestialisch“ seien. Dazu war der Oppositionelle wegen „falscher Informationen“ über die Morde von Butscha verurteilt worden. „Wer ist das?“, fragte Putin und dozierte über Gerichte, in deren Arbeit man sich nicht einmischen dürfe.

Ein für Putin typisches Muster

Freilich war der Präsident 2015 bei einem Treffen mit seinem Menschenrechtsrat (der damals noch nicht so handzahm war wie jetzt) auf die Festnahme des damaligen Wahlkampfleiters Jaschins angesprochen worden – und erwies sich über Details im Bilde. So fügte sich der Auftritt in das für Putin typische Muster, so zu tun, als kennte er die Leute nicht, auf die er angesprochen wird. „Um alle Schlüsselgeschichten, die mit Repressionen gegen die Opposition zusammenhängen, kümmert sich Putin selbst“, hob Leonid Wolkow hervor, der Stabschef des inhaftierten Antikorruptionskämpfers Alexej Nawalnyj.

Dessen Namen spricht Putin nie aus. Seit Juni wird der Gefangene fünf Autostunden östlich von Moskau festgehalten, in der „strengen“ Strafkolonie IK-6 im Dorf Melechowo im Gebiet Wladimir. Unter immer schlimmeren Bedingungen. Seit August hat Nawalnyj neun Karzerstrafen erhalten; die jüngste erhielt er am Dienstag – einen Tag, nachdem er aus dem Karzer herausgekommen war.

Der „Strafisolator“ ist ein zweieinhalb mal drei Meter großes Betongelass. Um fünf Uhr morgens wird die Metallpritsche hochgeklappt, erst um 21 Uhr wieder heruntergelassen. Die Toilette ist ein Loch im Boden, zwei Kameras hängen an der Decke. Im Sommer war es dort heiß und stickig, jetzt ist es kalt und feucht. Seit November wird Nawalnyj, wenn er nicht gerade im „Strafisolator“ ist, in einer vergleichbaren Zelle gehalten, in der indes statt einem Buch zwei Bücher erlaubt sind. Nawalnyjs Social-Media-Posts dazu erscheinen, wenn seine Verteidiger ihn im Straflager sprechen konnten. Was schwer genug ist.

Familienbesuche werden gestrichen

Die jüngste Karzerstrafe erhielt Nawalnyj, weil er ein Schimpfwort verwendet hat, das auch die Gefängniswärter ständig verwenden. Die zuvor hatte er erhalten, weil ihn ein Wächter morgens ohne die vorgeschriebene Häftlingsjacke gesehen habe. So berichtete es Nawalnyj, als er Anfang Dezember per Videoverbindung einem Gerichtstermin im wenige Kilometer von der Strafkolonie entfernten Ort Kowrow zugeschaltet war. Der Gefangene wirkt bei solchen Gelegenheiten abgemagert, aber kämpferisch und ungebrochen.

Immer wieder werden Nawalnyj langersehnte Familienbesuche gestrichen. Jüngst schrie ein Mann vor Nawalnyjs Zelle, man foltere ihn. Im Kowrower Verfahren geht es um die Gründung einer Gewerkschaft für Häftlinge. Nawalnyj hatte die Idee, weil er täglich sieben bis acht Stunden an einer nur 42 Zentimeter hohen Nähmaschine schneidern musste. Nawalnyjs Rücken ist von der Nowitschok-Vergiftung 2020 geschwächt. Erst mit einem Hungerstreik erreichte er im Frühjahr 2021, wegen des Leidens behandelt zu werden.

Nawalnyj war nach der Rückkehr aus Deutschland Anfang vorigen Jahres inhaftiert worden. Kaum legte er das Gewerkschaftsprojekt vor, gab es die erste Karzerstrafe: Der oberste Knopf seines Kittels sei geöffnet gewesen. Vor späteren Strafen hieß es, Nawalnyj habe beim Gehen nicht die Hände hinter dem Rücken gehalten oder den Hof schlecht gereinigt. Immer legt Nawalnyj Beschwerde ein. Seine Argumente, man habe ihm eine zu kleine Uniform gegeben und absichtlich Blätter in den Hof geworfen, könnten Überwachungsaufnahmen belegen – die angeblich abhandenkommen sind. Eine jüngste Beschwerde Nawalnyjs richtet sich gegen die Entscheidung der Lagerleitung, ihm im Unterschied zu anderen Häftlingen keine Winterstiefel zu geben.

Die Beschwerden werden abgelehnt. Nawalnyj geht es ums Prinzip – und um die Möglichkeit, zu sprechen. Immer mehr Strafverfahren werden gegen ihn eröffnet, Nawalnyj droht jahrzehntelange Haft. Klar scheint, dass er unter Putins Herrschaft nicht mehr freikommt. Als im Oktober die jüngste Verurteilung zu neun Jahren Haft (es geht um angeblichen Betrug bei seiner Stiftung zum Kampf gegen Korruption) bestätigt wurde, bezeichnete der Gefangene den Ukrainekrieg als „enormes Verbrechen“ Putins, das mit „kleinen Verbrechen“ vorbereitet worden sei. Putin werde den Krieg verlieren, die Frage sei, wie schlimm die Folgen für Russland würden, warnte Nawalnyj. Er versucht, eine politische Figur zu bleiben, kommentiert – über die Anwälte und die sozialen Medien – Ereignisse wie das „neuerliche gewissenlose und gesetzlose Putin-Urteil“ gegen Jaschin.

Als jüngste Rache des Systems wurde Nawalnyj ein Häftling „mit großen Hygieneproblemen“ in den Karzer gesteckt. In der Enge werde das Leben sofort unerträglich, schilderte Nawalnyj. Der Häftling habe selbst um Verlegung ersucht. Die Lagerleitung habe abgelehnt, weil Nawalnyj ihn nicht schlage. Dass ein Mensch als Druckmittel instrumentalisiert werde, mache ihn besonders wütend, äußerte Nawalnyj. Er habe mit einer „Kom­bination aus Drohungen, Schreien und Gewissensappellen“ den Zellengenossen schließlich „gezwungen, sich zu waschen und die Zähne zu putzen“. Nawalnyj schloss, wie oft, mit einem Smiley.