Russischer Oppositionsführer : Nawalnyj kündigt Ende seines Hungerstreiks an

Der Kreml-Kritiker bedankte sich bei den „guten Menschen“ in Russland und auf der ganzen Welt für ihre Unterstützung. Er verliere das Gefühl in Teilen seiner Arme und Beine und wolle von einem Vertrauensarzt untersucht werden, schrieb Nawalnyj.

Der im Straflager inhaftierte russische Oppositionsführer Alexej Nawalnyj hat ein Ende seines seit drei Wochen andauernden Hungerstreiks angekündigt. Angesichts „aller Umstände“ beginne er damit, aus dem Hungerstreik auszusteigen, hieß es in einer Mitteilung am Freitag auf seinem Instagram-Kanal.

Es werde 24 Tage dauern, um schrittweise wieder zu einer normalen Nahrungsaufnahme zu kommen. Er danke den „guten Menschen“ in Russland und auf der ganzen Welt für ihre Unterstützung. Er bestehe darauf, von einem Vertrauensarzt untersucht zu werden. Er verliere das Gefühl in Teilen seiner Arme und Beine.

Zuvor hatten seine Ärzte ihm empfohlen, dringend wieder Nahrung zu sich zu nehmen. In ihrem Appell, den das Portal „Mediasona“ am Donnerstagabend veröffentlichte, baten sie ihn, den Hungerstreik zu beenden, sonst „haben wir bald einfach niemanden mehr zu behandeln“, denn es drohe der Tod.

Nawalnyjs Ärzte bemühen sich seit Wochen vergebens, ihn wegen eines Rückenleidens und fortschreitenden Taubheitsgefühlen in Beinen und Händen untersuchen zu dürfen; dieses Ziel verfolgt Nawalnyj mit dem Hungerstreik. Nun schrieben die Ärzte, am vergangenen Dienstag sei der Gefangene aus seiner Strafkolonie in Wladimir 180 Kilometer östlich von Moskau in ein ziviles Krankenhaus derselben Stadt gebracht worden, wo er „Zugang zu etwas, das einer unabhängigen Untersuchung ähnelt“, erhalten habe. Die Ergebnisse seien ihnen, den Moskauer Ärzten, über die Anwälte übergeben worden.