Der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko (Mitte) bei der Militärparade am 9. Mai in Moskau Bild: dpa

Alexandr Lukaschenko ist offenbar erkrankt. Dafür spricht zum einen, dass der belarussische Machthaber seit dem vergangenen Dienstag entgegen seiner Gepflogenheiten nicht mehr öffentlich aufgetreten ist. Außerdem deuten Äußerungen eines russischen Parlamentsabgeordneten darauf hin.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

„Da gibt es nichts Übernatürliches, das ist nicht Covid“, sagte Konstantin Satulin vom Duma-Ausschuss für Angelegenheiten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlässlich seit Tagen kursierender Spekulationen über Lukaschenkos Gesundheitszustand. „Der Mensch ist einfach erkrankt. Obwohl der Mensch erkrankt ist, hielt er es für seine Pflicht, nach Moskau zu kommen“, fuhr der Abgeordnete fort. Denn Lukaschenkos einstweilen vorletzter Auftritt war am 9. Mai bei der Militärparade zum „Tag des Sieges“ im Zweiten Weltkrieg auf dem Roten Platz in Moskau.

Bilder von der Veranstaltung zeigen, dass Lukaschenko einen Verband um seine rechte Hand trug. Die etwa 300 Meter von der Tribüne vor dem Lenin-Mausoleum, von der aus Lukaschenko zusammen mit dem Gastgeber, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, und sechs weiteren Staats- und Regierungschefs des postsowjetischen Raumes die Parade verfolgte, zum Grabmal des Unbekannten Soldaten im Alexandergarten legte er in einem Elektromobil zurück, um das er Putin offenbar spontan gebeten hatte.

Ein anschließendes Frühstück mit Putin und den übrigen Gästen besuchte Lukaschenko nicht. Später nahm er in Minsk an der Gedenkveranstaltung zum „Tag des Sieges“ teil, indes ohne die traditionelle Ansprache dazu zu halten. Das war das vorerst letzte Mal, dass Lukaschenko öffentlich auftrat.

Seit 1994 an der Macht

Der Abgeordnete Satulin vermutete, der Minsker Machthaber „braucht wahrscheinlich eine gewisse Erholung, das ist alles“. Doch so schlicht ist es nicht: In ganz auf eine Person zugeschnittenen Machtsystemen wie dem belarussischen – und auch dem russischen – ist der Gesundheitszustand des Herrschers eine Staatsaffäre, die von Tabu und Geheimnis umgeben ist. Wo alle Gegner aus dem Weg geschafft worden sind, begrenzen nicht Verfassungen oder Wahlen die Herrschaft des Autokraten, sondern einzig die menschliche Vergänglichkeit. Entsprechend lassen Lukaschenko wie Putin körperliche Fitness zur Schau stellen; sie ist nicht nur die wichtigste Bedingung ihrer eigenen Macht, sondern soll gar die Staatlichkeit ihres jeweiligen Landes gewährleisten, als deren Garanten die Herrscher auftreten.

Der 68 Jahre alte Lukaschenko ist seit 1994 an der Macht; im Jahr 2014 wurde er am Knie operiert, im Jahr 2020 äußerte Lukaschenko, der die Pandemie stets verharmloste, er selbst habe eine Coronainfektion symptomfrei überstanden. Im selben Jahr sagte seine Sprecherin zu Gerüchten über einen Krankenhausaufenthalt Lukaschenkos, das werde man „traditionsgemäß“ nicht kommentieren.

Woran Lukaschenko jetzt leidet, ist demgemäß unklar, offizielle Informationen fehlen. Der exilierte Regimegegner Pawel Latuschka, ein früherer Diplomat und Minister, äußerte unter Berufung auf eigene Quellen, Lukaschenko leide an einer Myokarditis, einer Herzmuskelentzündung. Dafür könnte die in Moskau gezeigte Schwäche sprechen. Am Sonntag wurde in Belarus der „Tag der staatlichen Flagge, des Wappens und der Hymne“ begangen, auf Anordnung von Lukaschenko selbst. Doch Lukaschenko erschien nicht, sein Ministerpräsident, Roman Golowtschenko, verlas ein Grußwort des Herrschers. Laut Medienberichten wurde Lukaschenkos Konvoi am Samstagabend an einer medizinischen Einrichtung nahe Minsk gesichtet; der Machthaber soll zwei Stunden dort verbracht haben.

Mehr zum Thema 1/

Zugleich herrschen weiterhin große Sorgen um die Gesundheit von Viktor Babariko, Lukaschenkos wichtigstem verhinderten Gegenkandidaten zu den Präsidentenwahlen 2020. Ende April berichteten Babarikos Mitstreiter, der politische Gefangene sei in einem Krankenhaus der nordbelarussischen Stadt Nawapolazk. Schon zwei Monate gebe es keine schriftlichen Mitteilungen Babarikos mehr, der in jüngster Zeit ständig in Strafeinzelhaft gehalten worden sei. Ärzte hätten Flüssigkeit aus seiner Lunge entfernt, jeder Transport sei lebensgefährlich, hieß es weiter unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Ärzte. Aber gesicherte Informationen über Babarikos Zustand gibt es nicht, und sogar die Angaben über den Aufenthaltsort des Politikers widersprechen einander.