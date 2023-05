Aktualisiert am

Der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko (Mitte) bei der Militärparade am 9. Mai in Moskau Bild: dpa

Alexandr Lukaschenko ist offenbar erkrankt. Dafür spricht, dass der belarussische Machthaber vom vergangenen Dienstag bis zum Montag entgegen seinen Gepflogenheiten nicht öffentlich auftrat. Außerdem deuteten Äußerungen eines russischen Parlamentsabgeordneten darauf hin. „Da gibt es nichts Übernatürliches, das ist nicht Covid“, sagte Konstantin Satulin vom Duma-Ausschuss für Angelegenheiten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlässlich der Spekulationen über Lukaschenkos Gesundheitszustand. „Der Mensch ist einfach erkrankt. Obwohl der Mensch erkrankt ist, hielt er es für seine Pflicht, nach Moskau zu kommen“, fuhr der Abgeordnete fort. Denn Lukaschenkos einstweilen vorletzter Auftritt war am 9. Mai bei der Militärparade zum „Tag des Sieges“ im Zweiten Weltkrieg auf dem Roten Platz in Moskau.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS.

Bilder von der Veranstaltung zeigen, dass Lukaschenko einen Verband um seine rechte Hand trug. Die Parade verfolgte er zusammen mit dem Gastgeber, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, und sechs weiteren Staats- und Regierungschefs des postsowjetischen Raumes auf der Tribüne vor dem Lenin-Mausoleum. Die etwa 300 Meter von dort bis zum Grabmal des Unbekannten Soldaten im Alexandergarten legte er in einem Elektromobil zurück, um das er Putin offenbar spontan gebeten hatte. Ein anschließendes Frühstück mit Putin und den übrigen Gästen besuchte Lukaschenko nicht. Später nahm er in Minsk an der Gedenkveranstaltung zum „Tag des Sieges“ teil, indes ohne die traditionelle Ansprache dazu zu halten. Danach folgte tagelang kein Auftritt mehr.