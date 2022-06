US-Abtreibungsrecht gekippt : Ein Albtraum für die einen, ein Erfolg für die anderen

Befürworterinnen eines liberalen Abtreibungsrechts am Freitag vor dem Obersten Gerichtshof in Washington Bild: AP

Für die Befürworter eines liberalen Abtreibungsrechts in den Vereinigten Staaten wurde am Freitag ihr schlimmster Albtraum Wirklichkeit. Mit der zweiten bekanntgegebenen Entscheidung des Tages kippte der Oberste Gerichtshof das landesweite Recht auf Abtreibung – ein Urteil, das befürchtet worden war, seit das Nachrichtenmagazin „Politico“ Anfang Mai einen Entwurf des Supreme Courts durchgestochen hatte, der genau das vermuten ließ.

Mit der Aufhebung der fast fünfzig Jahre alten Grundsatzentscheidung zum Schwangerschaftsabbruch aus dem Jahr 1973 gibt das Gericht die Verantwortung an die Bundesstaaten zurück, das Abtreibungsrecht zu regeln. Konkret heißt das, dass in knapp der Hälfte der amerikanischen Staaten Abtreibungen mit der Entscheidung des Gerichts oder nach einer kurzen Frist erheblich eingeschränkt oder gar verboten werden – Missouri machte am Freitag den Anfang.

Nach Roe v. Wade ließ sich das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch aus dem 14. Verfassungszusatz und dem Schutz der Privatsphäre ableiten; bis dato waren Abtreibungen bis etwa zur 24. Woche möglich.

Abtreibungsgesetz in Mississippi als Anlass

In der Begründung der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs schreibt der konservative Richter Samuel Alito nun, wortgleich mit dem durchgestochenen Entwurf, die damalige Grundsatzentscheidung sei „grob falsch“ gewesen. „Die Begründung war außergewöhnlich schwach und die Entscheidung hatte zerstörerische Konsequenzen.“ Das Urteil markiert den Schlusspunkt der jahrzehntelangen Bemühungen von Abtreibungsgegnern, die Entscheidungsgewalt wieder in die Hände der Bundesstaaten zu legen.

Anlass für die Entscheidung war der Fall Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, ein Abtreibungsgesetz in Mississippi aus dem Jahr 2018, das Schwangerschaftsabbrüche nach der 15. Woche verbietet. Die einzige Frauenklinik in Mississippi hatte gegen dieses Gesetz geklagt. In dieser Entscheidung kamen sechs Richter inklusive des Verfassungsgerichtspräsidenten John Roberts zu dem Ergebnis, dass das Gesetz rechtens ist. Die drei liberalen Richter stimmten dagegen. Schon im Dezember, bei der Anhörung zu dem Gesetz aus Mississippi, sprach die liberale Richterin Sonia Sotomayor von einem „juristischen Erdbeben“, sollte die Grundsatzentscheidung fallen.

In einer gemeinsamen Gegenmeinung schrieben die drei liberalen Richter am Freitag: „Mit Sorge – um dieses Gericht, aber noch mehr um die Millionen amerikanischen Frauen, die heute einen fundamentalen Schutz durch die Verfassung verloren haben – widersprechen wir.“ Verfassungsgerichtspräsident Roberts, dessen Entscheidung nach dem Durchstechen mit großem Interesse erwartet worden war, sprach sich nun zwar für das Gesetz in Mississippi aus, wie erwartet nicht jedoch dafür, die Grundsatzentscheidung Roe v. Wade zu kippen. Diese Entscheidung ging also mit fünf zu vier Stimmen aus.

„Großer Tag für ungeborene Babys und ihre Mütter“

Präsident Joe Biden hatte schon nach dem durchgestochenen Entwurf geäußert: „Das Recht einer Frau, sich zu entscheiden, ist von grundlegender Bedeutung.“ Zu der endgültigen Entscheidung am Freitag äußerte er sich zunächst nicht. Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, bezeichnete das Urteil am Freitag als „grausam und herzzerreißend“. Das alles werde im November in den Zwischenwahlen an den Wahlurnen ausgefochten.

Die Entscheidung betrifft viele Amerikanerinnen sehr konkret: Eine von vier Frauen treibt in ihrem Leben im Schnitt einmal ab, vor allem Schwarze, Latinas und Women of Colour. Heftig kritisiert war die erwartete Entscheidung deswegen auch unter Verweis darauf, dass vor allem finanziell schwächer gestellte Frauen keine Möglichkeit hätten, für eine Abtreibung etwa in einen anderen Bundesstaat zu reisen. Neben Bundesstaaten mit sehr strikten Abtreibungsgesetzen gibt es denn auch Städte und Staaten, die Frauen explizit bei Abtreibungen unterstützen wollen.

Der Bürgermeister von New York, Eric Adams, rief bei einer Stellungnahme nach der Entscheidung: „Für diejenigen im Land, die eine Abtreibung vornehmen wollen: Wisst, dass ihr hier willkommen seid.“ Man werde alles daran setzen, dass solche Eingriffe zur Verfügung stünden. Auch der Gouverneur von Illinois kündigte unmittelbar eine Sondersitzung an, in der „unsere Bemühungen für reproduktive Gesundheit“ im Fokus stehen sollten. Carol Tobias, Präsidentin des National Right to Life Committee, sagte im Sender ABC nach der Entscheidung dagegen: „Das ist ein großer Tag für ungeborene Babys und ihre Mütter.“