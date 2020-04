Berichte über Schüsse : „Alan Kurdi“ rettet 68 Migranten

Aktualisiert am

Die Crew der „Alan Kurdi“ hat 68 Menschen von einem Holzboot auf dem Mittelmeer geborgen. Der Einsatz sei von einem weiteren Boot gestört und Schüsse in die Luft abgegeben worden, berichtet die Organisation Sea-Eye.

Die deutsche Organisation Sea-Eye hat am Montagmorgen 68 Menschen von einem Holzboot auf dem Mittelmeer gerettet. Wie Sea-Eye auf Twitter und ihrer Webseite mitteilte, sei die Rettungsaktion von einem weiteren Boot mit libyscher Flagge gestört worden, von dort seien Schüsse in die Luft abgefeuert worden. Daraufhin seien Menschen von Bord des Holzbootes gesprungen. Fotos der Organisation zeigen mehrere Personen im Wasser. Kurz darauf habe sich die Situation aber entspannt, sagte Sea-Eye-Sprecher Gorden Isler der F.A.Z. Die Crew habe alle Insassen unverletzt an Bord ihres Schiffes „Alan Kurdi“ holen können.

Nach Angaben von Isler befand sich die „Alan Kurdi“ zum Zeitpunkt der Rettung in internationalen Gewässern. Zuvor habe die Hilfsorganisation „Alarm Phone“ die Crew über das Boot in Not informiert. „Wir brauchen dringend einen sicheren Hafen“, sagte Isler. Wegen der Corona-Krise fürchte er aber Schwierigkeiten. „Unser Flaggenstaat wird uns hier unterstützen müssen“, so Isler. Die „Alan Kurdi“ fährt unter deutscher Flagge.

In Italien, wo die Rettungsschiffe zuletzt meist anlegen durften, müssen Migranten nach einer Anweisung des italienischen Innenministeriums bei der Ankunft auf Covid-19-Symptome untersucht werden. Anschließend kommen sie zwei Wochen in „Isolation“. Die Crews der von SOS Mediteranée und Ärzte ohne Grenzen betriebenen „Ocean Viking“ sowie die Crew der „Sea-Watch 3“ durften nach Rettungen im Februar erst nach einer zweiwöchigen Quarantäne an Land gehen.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur betonte Isler, die Crew sei auf die Corona-Krise gut vorbereitet. Das Team sei vorher zwei Wochen zusammen gewesen und zeige keine Symptome. An Bord gebe es auch zusätzliche Schutzausrüstung. Man sei in der Lage, Menschen, die Symptome zeigten, zu separieren. Allerdings könne die Crew keine Tests an Bord machen. Wenn ein Corona-Fall auftreten sollte, sei man umso mehr auf Hilfe angewiesen, denn kranke Menschen müssten von Bord gebracht werden.

Die „Alan Kurdi“ ist derzeit das einzige Rettungsschiff auf dem Mittelmeer. Die Eindämmungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie stellen die privaten Organisationen vor große Herausforderungen, zeitweise konnte keines der Schiffe auslaufen. Insgesamt waren in Italien zuletzt weniger Migranten angekommen, es gab im März aber dennoch einige Hundert Ankünfte.

Im Oktober hatte „Sea-Eye“ ebenfalls über Schüsse berichtet, die während einer Rettungsaktion von zwei weiteren Booten unter libyscher Flagge abgegeben worden seien. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte daraufhin die Bundespolizei zur See mit Ermittlungen beauftragt.