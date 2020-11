Auf amerikanisches Betreiben : Al-Qaida-Vize-Chef angeblich in Iran getötet

Zwei israelische Agenten auf einem Motorrad sollen Abu Muhammad al-Masri erschossen haben. Der Angriff habe auf einer Straße in Teheran stattgefunden, heißt es in amerikanischen Medien. Iran weist den Bericht zurück.

Der stellvertretende Anführer des Terrornetzwerks Al Qaida ist laut eines Berichts der „New York Times“ bei einem israelischen Geheimdiensteinsatz in Iran getötet worden. Al-Qaida-Vize Abu Muhammad al-Masri sei auf Betreiben der Vereinigten Staaten im August von zwei israelischen Agenten auf einem Motorrad in Teheran erschossen worden, berichtete die Zeitung am Freitag unter Berufung auf Geheimdienstbeamte.

Iran wies den Bericht umgehend zurück. Es gebe keine Al-Qaida-„Terroristen“ in der Islamischen Republik, erklärte das Außenministerium in Teheran. Die Vereinigten Staaten und Israel würden immer wieder versuchen, durch Lügen und Falschinformationen Iran mit solchen Extremisten-Gruppen in Verbindung zu bringen.

Al-Masri, der eigentlich Abdullah Achmed Abdullah hieß, war der Stellvertreter des Al-Qaida-Anführers Ayman al Zawahiri und galt als sein möglicher Nachfolger. Er wird für die tödlichen Bombenanschläge auf die amerikanischen Botschaften in Tansania und Kenia im Jahr 1998 verantwortlich gemacht, bei denen 224 Menschen getötet und mehr als 5000 weitere verletzt wurden. Die Vereinigten Staaten führten ihn auf ihrer Liste der meistgesuchten Terroristen und hatten eine Belohnung in Höhe von zehn Millionen Dollar (9,3 Millionen Euro) für Hinweise zu seiner Ergreifung ausgesetzt.

Bei dem Geheimdiensteinsatz, der laut „New York Times“ am 7. August, dem Jahrestag der Botschaftsanschläge, stattfand, sei auch al-Masris Tochter Miriam, die Witwe des Sohnes von Al-Qaida-Gründer Usama bin Ladin, getötet worden. Der damalige Al-Qaida-Chef war 2011 in einem Versteck in Pakistan von einer amerikanischen Spezialeinheit getötet worden. Er wird für die Anschläge vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten verantwortlich gemacht. Vom Sicherheitsstab des amerikanischen Präsidialamtes war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.