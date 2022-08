Tod des Islamisten Zawahiri : Der Erfinder des modernen Selbstmordanschlags

Lange stand Aiman al-Zawahiri im Schatten von Osama Bin Laden. Doch er war der Mann, der dem islamistischen Terror in den neunziger Jahren seine neue Strategie gab – und so die Welt das Fürchten lehrte.

In Afghanistan ist Aiman al-Zawahiri am Sonntag von einer amerikanischen Hellfire-Rakete getötet worden. Und die Region am Hindukusch war auch der Ort gewesen, an dem der ägyptische Arzt einst mit Osama Bin Laden die Grundlagen für die Neuausrichtung des militanten Islamismus gelegt hatte. Er war einer jener Araber, die Ende der Achtzigerjahre dem Aufruf Bin Ladens folgten, in Afghanistan die sowjetische Armee zu bekämpfen und zu vertreiben. Bin Laden wurde sodann zum Anführer der Terrororganisation Al-Qaida bestimmt. Die Gruppe gleichgesinnter „afghanischer Araber“ hieß, als sie am 11. August 1988 in der pakistanischen Grenzstadt Peschawar gegründet wurde, noch „die Basis“.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Zawahiri war fortan lediglich der Stellvertreter von Bin Laden, bis dieser am 2. Mai 2011 ebenfalls von einer amerikanischen Sondereinheit getötet wurde. Doch das Wort vom Stellvertreter täuscht. Gegenüber Bin Laden, der schon Anfang 1980 erstmals nach Afghanistan gekommen war, brachte der sechs Jahre ältere Zawahiri zwei Vorteile mit. In Ägypten hatte er bereits praktische Erfahrung mit dem Terror gesammelt. Zweitens hatte er das Zeug zum strategisch denkenden Ideologen. Er begründete den neuen dschihadistischen Terror und richtete ihn auf ein neues Ziel aus. Früh hatte Zawahiri die Chance begriffen, die der Kampf der Mudschahedin gegen die Sowjets für die Internationalisierung des Terrors bot.

Der ägyptische Arzt war 1985 nach Peschawar gekommen. Dort leitete er ein Krankenhaus, das von einer kuwaitischen Hilfsorganisation finanziert wurde, die vor allem afghanische Flüchtlinge behandelte. Um diese Zeit begegneten sich mutmaßlich Zawahiri und Bin Laden zum ersten Mal. Zawahiri war zuvor in Ägypten aus dem Gefängnissen entlassen worden. Verurteilt worden war der Arzt wegen seiner Mitgliedschaft in der Terrorgruppe al-Dschihad al-islami, die er 1974 mit anderen gegründet hatte und die 1981 den damaligen ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat tötete. Da ihm keine unmittelbare Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte, wurde er lediglich zu drei Jahren Haft verurteilt. Wieder auf freiem Fuß, folgte er dem Aufruf arabischer und westlicher Regierungen, auch der ägyptischen, die afghanischen Mudschahedin in deren Kampf zu unterstützen. Bin Laden sammelte in der arabischen Welt Spenden.

Seine Idee: Den Terror internationalisieren

In Ägypten war zu der Zeit mit den Terrorgruppen al-Dschihad al-islami und Gamaat al-islamiya bereits die Saat einer neuen gewaltbereiten Ideologie aufgegangen: die des dschihadistischen Salafismus. Sie fordert, mit Gewalt eine Ordnung herzustellen, die an die angeblich glorreiche Frühzeit des Islams anknüpfen solle. Das Attentat auf Sadat am 6. Oktober 1981 war der erste Höhepunkt dieser Terrorwelle. Es war dann Zawahiri, der in Afghanistan diese Terrorideologie entscheidend weiterentwickeln sollte.