Welche Gefahren drohen am Atomkraftwerk Saporischschja?

Moskau und Kiew bezichtigen sich gegenseitig eines angeblich unmittelbar bevorstehenden Anschlags auf das Atomkraftwerk Saporischschja. Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj warnte in seiner jüngsten Videoansprache, dass Russland einen Anschlag auf das Kraftwerk simulieren und die Ukraine als Drahtzieher beschuldigen könnte. Der ukrainische Generalstab warnte unlängst davor, dass eine russische „Provokation“ unmittelbar bevorstehen könnte. Die Ukraine fordert daher internationalen Druck auf Russland, um das zu verhindern.

Haben die russischen Besatzer das Kernkraftwerk vermint?

Russische Truppen halten das größte Atomkraftwerk der Ukraine und Europas seit 16 Monaten besetzt. Unbestritten ist seit langem, dass sie Militärfahrzeuge in den Turbinenhallen stationiert haben. Für eine Verminung gibt es bisher keine Beweise. Am Dienstagabend sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft, Kiews Geheimdienst habe Informationen, wonach die Russen auf mehreren der sechs Reaktorblöcke Gegenstände installiert hätten, die wie Sprengvorrichtungen aussehen. „Möglicherweise geht es darum, einen Angriff auf das Kraftwerk zu imitieren.“