Aktualisiert am

Die zwei Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am 29 März vor dem Atomkraftwerk Saporischschja Bild: Reuters

Die Lage rund um das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Ende voriger Woche hatten die Besatzer die „Evakuierung“ von 18 Ortschaften in einem breiten Streifen entlang des Dnipros angeordnet. Die betroffenen Orte liegen auf einem rund 100 Kilometer langen Streifen in Flussnähe. Auch die Stadt Enerhodar ist betroffen, wo die einst rund 11.000 Mitarbeiter des größten AKW Europas lebten oder noch leben.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



„Insgesamt sind heute noch etwa sechs- bis sechseinhalbtausend Mitarbeiter im Kraftwerk tätig“, sagte ein Vertreter des ukrainischen staatlichen Kraftwerksbetreibers Enerhoatom am Dienstag der F.A.Z. „Die Besatzer wollen etwa 3100 Menschen aus Enerhodar wegbringen. Das betrifft offenbar jene 2700 Mitarbeiter, die inzwischen neue Verträge mit der russischen Atomenergiebehörde unterzeichnet haben.“

In Medien und sozialen Netzwerken kursieren Bilder von aufgereihten Bussen, die angeblich mit Menschen aus der Region gefüllt waren. Sie sollen – offenbar aus Angst vor einer erwarteten Gegenoffensive der Ukrainer – tiefer ins Besatzungsgebiet gebracht werden, etwa in die Hafenstadt Berdjansk am Asowschen Meer. Sollten die erwähnten Orte restlos evakuiert werden, würde dies eine sechsstellige Zahl von Personen betreffen.

IAEA reicht Sicherheitszone um Kraftwerk

Die Lage hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) auf den Plan gerufen, die mit zwei Beobachtern im Kraftwerk vertreten ist. Ihr Generalsekretär Rafael Grossi sagte am Wochenende, seine Beobachter hätten „Informationen erhalten, dass die angekündigte Evakuierung aus Enerhodar begonnen hat. Sie beobachten die Lage mit Blick auf mögliche Auswirkungen für die Strahlensicherheit genau.“ Grossi zeigte sich „zutiefst besorgt über die immer mehr angespannten, stressigen und herausfordernden Bedingungen für das Personal und ihre Familien“, zumal die Region jüngst „verstärkte militärische Präsenz und Aktivität erlebt hat“. Die Beobachter „hören nach wie vor regelmäßig Beschuss, einschließlich letzten Freitagabend“.

Die Lage sei, so Grossi, „zunehmend unvorhersehbar und potentiell gefährlich“. „Wir müssen jetzt handeln, um einen ernsten Atomunfall und seine Folgen für Bevölkerung und Umwelt zu vermeiden.“ Er werde weiterhin „alle Seiten drängen, dieses entscheidende Ziel zu erreichen“. Die „Seiten“ sind erstens die Ukraine, die eine Demilitarisierung des Kraftwerks – also den Abzug der Besatzer – fordert, zweitens Russland, das die Anlage weiter besetzt halten will, und drittens die IAEA, die schon mit einer Art Sicherheitszone rund um das Kraftwerk zufrieden wäre. Allerdings sagt laut der IAEA der von den Besatzern als AKW-Direktor eingesetzte Jurij Tschernitschuk, „dass das operative Personal des Kraftwerks nicht evakuiert wird“ und alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten würden.

In Friedenszeiten hingen 55 Prozent des gesamten Stromverbrauchs der Ukraine an den sechs Reaktorblöcken des Kraftwerks Saporischschja. Jetzt sind laut dem Enerhoatom-Vertreter alle Blöcke heruntergefahren, bekommen aber Strom aus dem freien Teil der Ukraine, ein Block leistet eine Minimalversorgung wie heißes Wasser für Enerhodar. In der Region wird gekämpft; auf der anderen Seite des auf mehrere Kilometer Breite aufgestauten Stroms liegt die Stadt Nikopol, die immer wieder von den Russen ins Visier genommen wird.

Mehr zum Thema 1/

Auf dem Kraftwerksufer sind laut dem Enerhoatom-Vertreter „das Ufergelände und die Umgebung vermint. Ende April ist eine Mine direkt neben einem Reaktorblock explodiert, Fensterscheiben gingen zu Bruch, es hätte ein Feuer ausbrechen können.“ Auch habe die russische Armee inzwischen in den Maschinenräumen von inzwischen drei Blöcken Militärtechnik stationiert, was streng verboten sei.