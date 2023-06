„Air Defender 23“ : Scholz bezeichnet Manöver als „große Botschaft“

Olaf Scholz am Freitag in Jagel in einem Eurofighter Bild: EPA

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Besuch des Fliegerhorsts Jagel in Schleswig-Holstein die Bedeutung des multinationalen Großmanövers „Air Defender 23“ unterstrichen. Die gemeinsame Übung mit den NATO-Partnern zeige, „dass wir Landes- und Bündnisverteidigung miteinander trainieren, damit die Aussage auch ernst genommen wird von allen, dass wir bereit sind, jeden Zentimeter unseres Territoriums zu verteidigen“, sagte Scholz am Freitag.

Die Übung sei „sehr wichtig“ und „ein Zeichen, dass wir gut vorbereitet sind“, sagte der Bundeskanzler. Zuvor hatte er sich vom Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, über die Übung informieren lassen. Die Kooperation innerhalb der NATO mit einer solchen Übung zu zeigen, sei gerade in diesen Zeiten eine „große Botschaft“, sagte Scholz mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. „Die Bereitschaft hier miteinander eng zu kooperieren ist sehr groß.“ Die Übung habe auch den praktischen Nutzen, dass man Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit erkenne.

Scholz besichtigte Kampfflugzeuge der NATO-Partner Ungarn, Türkei, Finnland und der Vereinigten Staaten, bevor er sich in das Cockpit eines deutschen Eurofighters setzte, um sich das Kampfflugzeug erklären zu lassen. Im Anschluss an die Waffenschau waren Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten geplant.

Fiktives Szenario eines Angriffs aus dem Osten

Das zehntägige Großmanöver im Luftraum über Deutschland war am Montag angelaufen. Es ist die größte Verlegeübung seit Gründung der NATO. An „Air Defender 23" nehmen unter deutscher Führung etwa 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern teil. Insgesamt sind rund 2000 Flüge geplant.

Geübt wird das fiktive Szenario eines Angriffs aus dem Osten. Übungsziel ist laut Bundesregierung „der sichtbare Beweis der schnellen Reaktions- und Verlegefähigkeit von Luftstreitkräften“. Im Mittelpunkt stehen laut Bundeswehr die Optimierung und Ausweitung der Kooperation.

Mehr zum Thema 1/

Die teilnehmenden Flugzeuge werden während des Manövers hauptsächlich von Flugplätzen in Schleswig-Holstein, Bayern, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen sowie in den Niederlanden und Tschechien starten. In Jagel sind während der Übung unter anderem deutsche Tornados, F-16 und A-10 aus den Vereinigten Staaten sowie Flugzeuge aus der Türkei und Ungarn stationiert. Auch der benachbarte Flugplatz Hohn ist in das Manöver eingebunden.